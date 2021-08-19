清大核工所設立「禾榮獎學金」　共同培育優秀研究人才

▲禾榮科技與清大核工所簽訂獎學金計畫，共同投入獎勵培育優秀人才計畫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

禾榮科技股份有限公司與國立清華大學核子工程與科學研究所，18日在清大舉行「禾榮獎學金簽訂儀式」，為鼓勵碩博士學生進行加速器、輻射防護、醫學物理相關研究而設立。清華大學原子科學院院長李敏表示，基礎科學需要長期的關注與投入，也感謝禾榮科技獎勵優秀人才的計劃。

禾榮科技沈孝廉總經理表示，禾榮自2017年成立以來，積極進行AB-BNCT設備研究、開發及建置。相關高端人才培養不易、專業困難度高，為善盡企業社會責任，以及培育優秀學生投入相關產業，故提供獎學金、實習機會及相關專業培訓課程，盼藉由獎學金及實務訓練的協助，讓有相關專業知識的優秀人才一起來參與技術創新，未來能服務社會人群，期望更多企業加入培育人才的行列，為台灣社會貢獻一份心力。

▲禾榮科技總經理沈孝廉（右）與清華大學核工所所長許榮鈞，期望更多企業加入培育人才的行列，為台灣社會貢獻一份心力。（圖／記者黃孟珍翻攝）

清華大學核工所許榮鈞所長表示，感謝禾榮科技提供獎學金機會讓學生可以專心學習並發揮所學。禾榮科技提供年輕學子協助，是取之於社會，用之於社會的良好典範。許所長同時也勉勵同學們勤勉學習，學以致用，將來行有餘力，回饋社會。

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