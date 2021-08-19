大陸多款「追星APP」被下架！整治「飯圈亂象」玩真的

▲大陸官方重拳整治追星亂象。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中央網信辦今年6月中宣布展開為期2個月的「飯圈亂象整治」專項行動，目前已經有大量追星App被下架，部分App也進行了大規模整改，取消了多項交易、消費等功能，並新增了黨建學習、愛心公益等內容。

根據陸媒《證券時報》報導，2個月以來，專項行動清理了大量負面有害訊息，處置大量違規帳號，關閉了大量問題群組，多款用戶數量較高的追星App近日也被集中下架，部分未下架App也開始採取禁止未成年人消費等措施，以符合專項整治要求。

根據統計，今年8月以來，多款追星App被下架，其中「超級星飯糰」「魔飯生pro」「桃叭」等用戶數量較多的App，從8月10日集體從蘋果App Store下架，至今未恢復。

「桃叭」被下架之後公布了業務調整公告，表示將關閉經費眾籌、應援資源、二手周邊的交易通道，並在7個工作日內陸續下架涉及的功能模塊，除此之外，還在App首頁增加了黨建學習、愛心公益等內容，引導粉絲群體學習黨建知識，增加對社會公益的關注。

粉絲互動平台「Owhat」則公告，從8月初起將限制未成年人消費，目前，未成年人在該平台下單時會彈出相應提示，未滿18歲的用戶無法在平台上消費。