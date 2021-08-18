中俄首座跨江大橋鋪軌貫通　耗資116億元年運輸負載量2100萬噸

▲中俄黑龍江跨江鐵路大橋鋪軌貫通。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中俄黑龍江鐵路大橋昨（17）日鋪軌貫通，成為中俄兩國首座跨江鐵路大橋。該座鐵路大橋位於黑龍江省同江市與俄羅斯下列寧斯闊耶市間，全長約7.2公里，大陸境內主橋長1.88公里，俄羅斯境內主橋長329公尺，設計通行時速為100公里，年過貨能力約2100萬噸。

▲中俄黑龍江跨江鐵路大橋通車後將節省貨物運輸至莫斯科10小時的時間。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，大橋工程於2014年2月開工，2018年10月中方段主體工程完成，2019年7月中方段完成靜態驗收、動態驗收、初步驗收和安全評估等全部驗收程序。據中國鐵路哈爾濱局集團有限公司介紹，它是連接中俄兩國的首座跨江鐵路大橋，在國內外首次採用鋼桁梁上鋪設四線套軌無砟（道渣）軌道板施工方案。

據了解，同江中俄黑龍江鐵路大橋南經東北三省後可輻射全境，向北經同江口岸與俄羅斯下列寧斯闊耶口岸、遠東鐵路相連，向西可經西伯利亞大鐵路通往俄羅斯腹地，不僅新增一條對俄鐵路運輸通道，還將開闢一條西通歐洲的全新歐亞聯運通道。

這座鋪軌貫通的黑龍江跨江大橋為中俄規劃3座跨江大橋之一，也是首座完成通車條件的跨江大橋。受氣候條件影響，這座橋梁總工期長達7年，大陸投資26.42億元人民幣（約116億元新台幣），俄羅斯投資90億盧布（約34億元新台幣）。

建成通車後，黑龍江經同江至莫斯科的鐵路運距較綏芬河口岸縮短809公里，節省時間約10小時，將緩解滿洲里、綏芬河鐵路口岸運輸壓力，助力東北地區全面振興、全方位振興和深度融入「一帶一路」。