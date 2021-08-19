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威力彩6碼全中！她嗨喊「我中好幾億」　網全笑噴：差點喊乾媽

▲▼北市威力彩買氣,彩券,彩券行（圖／記者周宸亘攝）

▲一夜致富的機會又來了。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者高琳景／綜合報導

威力彩連續40期槓龜，今（19）日頭獎上看21.5億，不少民眾試試手氣，希望能就此一圓發財夢。一名女大生即表示，日前威力彩開獎當晚，媽媽竟興奮的衝到她房間大喊，「我中頭獎好幾億！」原本不理會的她，見媽媽如此興奮便上前看看，沒想到真相曝光後竟是烏龍一場，讓原Po笑著直呼「我們還是繼續努力上班吧」。

一名女網友17日在Dcard以「我媽中了威力彩頭獎」為題發文，表示日前媽媽突然衝到她房間大喊，「啊！我中頭獎好幾億！」一開始原Po認為中頭獎是件難上加難的事，所以並沒怎麼理會，但媽媽卻開始語無倫次表示，「真的啦！我們家要發財了！」才讓原Po也開始跟著動搖。

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▲▼0。（圖／翻攝自Dcard）

▲原Po表示，媽媽把要簽哪些號碼的紙條，當成開獎號碼來對獎，才誤以為自己中獎了。（圖／翻攝自Dcard）

於是，原Po便拿起手機準備紀錄媽媽的頭獎心得，才發現除了彩劵外，還有一張寫滿數字的紙條，而紙條上的每個數字都被打勾勾做了記號。原來，媽媽把要簽哪些號碼的紙條，當成開獎號碼來對獎，才會誤以為自己中了頭獎，讓原Po當場笑到肚子痛。

原Po進一步表示，後來還發現媽媽所購買的威力彩，是今天（19）晚上才開獎的彩券，讓她笑著直呼，「我媽今天真是對了個寂寞啊～歡樂的時光總是特別短暫，我們還是繼續努力上班吧。」

貼文曝光後，讓不少網友笑回「我剛也中了頭獎（啊！我剛睡醒」、「姐姐～中獎了也分點給我這個弟弟吧... 銀行帳號也先給你了，我只要1%就好」、「我在夢中有中過」、「至少可以確定你媽是中獎不會私藏的人」、「乾⋯差點喊乾媽」、「欸，起床了啦」、「消吉消嘎啊捏」。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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