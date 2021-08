廢棄屋驚見「烹煮丈夫」全指南！110年前食譜曝光…一本賣1900元

▲一間廢棄老屋內,被人發現一本有110年歷史的食譜,內容收錄了「烹煮老公」的方式。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者閔文昱/綜合報導

英國南打吡郡(South Derbyshire District)郡一處自 1950 年代以來就一直閒置的廚房中,近日被人發現一本有110年歷史的食譜,裡頭收錄了1911年英國各地家庭主婦提供的眾多食譜,其中居然還有一道「烹煮老公」的方式,引發熱議。這本食譜也在塵封多年後,將在當地拍賣行出售,估計價格為30至50英鎊(約新台幣1150至1900元)。

根據英國《每日郵報》報導,這本名為《250道日常料理》的食譜中,以文字方式簡單列出250道家常菜的製作方式,其中一道名為「烹煮老公」的食譜是由完美夫人(Mrs Perfect)所撰寫,以做菜方式比喻夫妻之間的相處之道,更提到許多人的丈夫是因為「管理不當而被徹底寵壞了」。

