熟人性侵佔8成、4分之1是男童！大人教「勇敢說不」是指責受害者

▲性侵被害人當中，高達65%未成年，其中加害者8成是熟人。（示意圖／Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

很多家長會對孩子警告「小心陌生人」、「勇敢拒絕」，不過「熟人性侵」的問題更不可忽視！根據2020年性侵被害人通報統計，65%的受害人未滿18歲，其中加害者有8成是熟人。兒福聯盟揭開數據破除傳統迷思，更指出要孩子「勇敢說不」其實是對受害者的沈重指責。

兒福聯盟在臉書分享，根據衛福部2020年性侵被害人通報統計，有65%的受害人未滿18歲，也就是平均每天有16個孩子成為性侵被害人，而加害者中高達8成是孩子熟悉的長輩親友，破除了「小心陌生人」的傳統觀點；數據也顯示兒少性侵被害人中，多達4分之1是男童，因此「並非只有女孩必須小心」。

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▲數據也顯示兒少性侵被害人中，多達4分之1是男童，因此「並非只有女孩必須小心」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

兒福聯盟還提到，「要小心陌生人」「要勇敢說不」、「要勇敢拒絕」、「要勇敢說出來」這些話，其實對受害者來說，更像是沉重的指責，嚴正指出「性侵不是受害者不小心，而是大人沒有盡到守護孩子的責任」。

雖然數字讓人緊張，不過兒福聯盟也強調，不該讓孩子對所有大人草木皆兵的失去信任，呼籲民眾努力成為孩子身邊值得信賴的大人，包含「必須有意識的在日常中，更減少給孩子的強制規範、不以威權的方式對待孩子」，才能更貼近孩子的心情和感受，營造出孩子可以安心傾訴的關係、環境，讓孩子遇到困難時願意向我們求助。

兒盟也推薦幾篇關於兒童遇到性侵、防範兒童被熟人性侵的文章，包括心理師留佩萱曾撰寫「預防孩子被性侵，家長可以怎麼做？」內文提到5個步驟來保護孩子，終止孩子被性侵害。

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