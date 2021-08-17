　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

告白遭拒竟摸胸硬上心儀女　潛水教練判刑3年1月

▲桃園市何姓男子在2019年1月間認識念國中的14歲少女，2人交往數度前往摩鐵發生親密關係導致少女懷孕生下1女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay） 

▲宋姓潛水教練2019年參加友人聚會，對心儀女生告白後遭拒，幾杯黃湯下肚後，竟對她性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北一名宋姓潛水教練，2019年時北上參加花花（化名）和其他友人的聚會，宋男和花花告白後遭拒，竟趁著酒意，強行摸胸對花花性侵得逞。台北地院審理後，依強制性交罪，判其有期徒刑3年1月。

宋姓潛水教練愛慕花花已久，2019年北上參加花花和其餘友人的聚會後，對花花告白，希望花花可以和他交往，卻慘被拒絕。心情鬱悶的宋男幾杯黃湯下肚後，竟然惡從膽邊生，先是強摸花花胸部，不顧花花怒斥宋男名字、「你在幹嘛！」，試圖阻止、拒絕的舉動，強拉花花的雙手，用身體強壓花花，對她性侵得逞。事後花花在2名友人的陪同下，前往驗傷並報警。

事後宋男曾表示「他很後悔」，也表示願意向花花道歉及求得原諒。庭審時，宋男的辯護人為宋男辯稱，其雖因一時衝動犯下犯行，但其犯後悔悟態度良好，情節尚非惡劣，為因疫情期間，不想過多打擾花花，因此才未和花花進一步談論和解與賠償等相關事宜，向法官請求減刑。

但台北地院審理後認為，宋男在和花花發生關係的過程中，花花曾多次表示不同意也有對其推拒，不過宋男卻仍以手和身體壓制花花，對她性侵得逞，顯然已為「強暴」。宋男為一己私慾，不顧他人性自主決定權，酒後對花花強暴得逞，造成花花身心受創，儘管其已深感悔悟，不過花花拒絕接受，認為一旦和解就有讓宋男心存僥倖的空間，依強制性交罪，判宋男有期徒刑3年1月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

野馬男飆撞孝女！家貧休學打工貼補家用+賺學費　上班途中慘遇劫

噁男對女潑精　只因上班同方向多次偶遇「想認識她」

囂張野馬男撞女騎士害命危　PO炫：要不是我救她早就是植物人

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
《擁抱太陽的月亮》知名女星離世！　等不到2部遺作上映
快訊／日本全面擴大延長緊急事態　疫情「災難級失控」！
快訊／家樂福天母店晚上8點閉店！確診者曾到這家店用餐
豪放女星不婚不生「一年床戰400次」　慶分手再啪1晚
交往7年他砸重金辦婚宴、度蜜月！　新娘拒登記原因曝
驚悚影片曝光！硬攀飛機卡起落架　阿富汗人屍體高空狂甩
Albee半夜脫光被男友哥哥撞見！　尖叫崩潰「尷尬結局」糗爆
敗光家產環球旅行！富豪夫妻玩到「塔利班追殺」：一顆人頭139

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

知名網美驚傳父親節險跳樓！被爆逼喝馬桶水　慘遭霸凌瘋狂跟監

PO文「好像看到東吳學生確診」挨告　是真的！男大生不起訴

7月微解封北宜事故增33件　警設13處移動照相取締+夜間攔改裝車

花蓮毒販拒捕駕車衝撞！警開8槍拉出車外　搜出毒咖啡包

文姿云合約纏訟1年多！律師批前經紀像「恐怖情人」：只想蹭熱度

扮鬼王鍾馗送最凶5煞出海　許白龍臥雲「暫停送肉粽」原因曝　　　

遊艇達人戀上保險女業務　「一句話」露餡要賠綠帽夫

74快速道路黑車亂換車道　害白車失控撞護欄打橫！車頭慘狀曝

告白遭拒竟摸胸硬上心儀女　潛水教練判刑3年1月

影／桃園蘆竹瓦斯外洩！疑水公司挖破管線　警消人員灑水降溫防護

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

知名網美驚傳父親節險跳樓！被爆逼喝馬桶水　慘遭霸凌瘋狂跟監

PO文「好像看到東吳學生確診」挨告　是真的！男大生不起訴

7月微解封北宜事故增33件　警設13處移動照相取締+夜間攔改裝車

花蓮毒販拒捕駕車衝撞！警開8槍拉出車外　搜出毒咖啡包

文姿云合約纏訟1年多！律師批前經紀像「恐怖情人」：只想蹭熱度

扮鬼王鍾馗送最凶5煞出海　許白龍臥雲「暫停送肉粽」原因曝　　　

遊艇達人戀上保險女業務　「一句話」露餡要賠綠帽夫

74快速道路黑車亂換車道　害白車失控撞護欄打橫！車頭慘狀曝

告白遭拒竟摸胸硬上心儀女　潛水教練判刑3年1月

影／桃園蘆竹瓦斯外洩！疑水公司挖破管線　警消人員灑水降溫防護

知名網美驚傳父親節險跳樓！被爆逼喝馬桶水　慘遭霸凌瘋狂跟監

桃園沒被拋過彩帶！曾總：不用多想　陳晨威手腕發炎下二軍

不用等五倍券！東森購物網直接給15%回饋　滿額加碼再送＄1888

PO文「好像看到東吳學生確診」挨告　是真的！男大生不起訴

波波維奇「飆髒話」嗆爆美男籃酸民　休息室嗨翻鼓掌

25歲女偶像出道時「已是人妻」　老公控訴：她跟別的男人同居

「人群湧進機場、出城公路塞爆」　新華社公布喀布爾衛星空拍照

7月微解封北宜事故增33件　警設13處移動照相取締+夜間攔改裝車

《Mouse》61歲資深女星離世！　出道40年…等不到2部遺作上映

《斯卡羅》大股頭傳癌末！淋巴癌初期像感冒　「6大警訊」一次看懂

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

社會熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

倒垃圾被當逃逸移工！離譜上銬逮看護再丟包

快訊／國3「紅斑馬碰撞工程車」釀2傷

即／高雄愛河「2天驚見3浮屍」！　民眾見漂浮婦人嚇壞報警

高雄荒淫神父「教堂當砲房」　不甩色誡拍淫片

新北男偷牽短裙妹！正宮撞見當街扒衣

富少淫魔犯多起性侵　再判無期徒刑

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

即／停課2個多月首次返校暑輔　台中國三生墜樓不治

奧運銅牌文姿云合約訴訟燒1年　前經紀爆料

桃園女神被控虐嬰：吃竹筍炒肉絲　半夜狂刪文

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

快訊／台中塑膠工廠大火！黑濃煙竄天

即／西門商圈前死亡車禍！女過中華路被撞飛亡

更多熱門

相關新聞

反年改大將吳萬固性侵猥褻少女　判刑定讞

反年改大將吳萬固性侵猥褻少女　判刑定讞

彰化縣知名「反年改」人士吳萬固，曾任兩任里長，並擔任寄養家庭照顧人。但檢警調查發現，他竟把兩名寄養的少女當成洩慾工具，以「玩身體接觸遊戲 」為由，與少女發生性關係，竟還要另一名少女在旁觀看，並以手機拍下性交畫面。一二審均將他判刑5年9月，全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

富少淫魔犯多起性侵　再判無期徒刑

富少淫魔犯多起性侵　再判無期徒刑

公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她

公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她

惡狼獲釋！正妹得知15F跳下慘死

惡狼獲釋！正妹得知15F跳下慘死

阿里性侵案　警方：兩男涉猥褻

阿里性侵案　警方：兩男涉猥褻

關鍵字：

潛水教練強制性交性侵

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面