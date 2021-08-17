告白遭拒竟摸胸硬上心儀女　潛水教練判刑3年1月

▲宋姓潛水教練2019年參加友人聚會，對心儀女生告白後遭拒，幾杯黃湯下肚後，竟對她性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名宋姓潛水教練，2019年時北上參加花花（化名）和其他友人的聚會，宋男和花花告白後遭拒，竟趁著酒意，強行摸胸對花花性侵得逞。台北地院審理後，依強制性交罪，判其有期徒刑3年1月。

宋姓潛水教練愛慕花花已久，2019年北上參加花花和其餘友人的聚會後，對花花告白，希望花花可以和他交往，卻慘被拒絕。心情鬱悶的宋男幾杯黃湯下肚後，竟然惡從膽邊生，先是強摸花花胸部，不顧花花怒斥宋男名字、「你在幹嘛！」，試圖阻止、拒絕的舉動，強拉花花的雙手，用身體強壓花花，對她性侵得逞。事後花花在2名友人的陪同下，前往驗傷並報警。

事後宋男曾表示「他很後悔」，也表示願意向花花道歉及求得原諒。庭審時，宋男的辯護人為宋男辯稱，其雖因一時衝動犯下犯行，但其犯後悔悟態度良好，情節尚非惡劣，為因疫情期間，不想過多打擾花花，因此才未和花花進一步談論和解與賠償等相關事宜，向法官請求減刑。

但台北地院審理後認為，宋男在和花花發生關係的過程中，花花曾多次表示不同意也有對其推拒，不過宋男卻仍以手和身體壓制花花，對她性侵得逞，顯然已為「強暴」。宋男為一己私慾，不顧他人性自主決定權，酒後對花花強暴得逞，造成花花身心受創，儘管其已深感悔悟，不過花花拒絕接受，認為一旦和解就有讓宋男心存僥倖的空間，依強制性交罪，判宋男有期徒刑3年1月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



野馬男飆撞孝女！家貧休學打工貼補家用+賺學費 上班途中慘遇劫



噁男對女潑精 只因上班同方向多次偶遇「想認識她」



囂張野馬男撞女騎士害命危 PO炫：要不是我救她早就是植物人