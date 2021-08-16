公公「求歡」24歲兒媳！遭拒後20多刀砍死她　逃亡10年被逮捕

▲公公斧頭砍死兒媳。（圖／翻攝自安徽電視台）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名50多歲的公公對漂亮兒媳起了色心，趁兒子不在直接求歡，遭到兒媳嚴厲拒絕。他居然懷恨在心，將兒媳殺害，更殘忍砍了對方20多刀，致對方當場死亡。殺完人後，他在家中淡定洗了澡，隨後潛逃人間蒸發，直到10年後才被警方逮捕，這起案件近日被媒體曝光。

2009年7月，家住安徽省靈璧縣黃安鎮單營村的一名53歲的高姓男子，突然失蹤。同時，當地警方也接到村民報警稱，在高男家2樓臥室內，發現了一具年輕女子的屍體。警員趕到後，發現死者是高男的婁姓兒媳，而且已經死去好幾天了。

經法醫鑑定，死者僅僅頭部就有20多處外傷，而兇器正是一把斧頭。據悉，死者只有24歲，性格很溫和，平時人際關係簡單。

警察調查後發現，消失的高男有重大嫌疑。警方調查他的社會關係以及為人處世後發現，他對家庭沒有什麼責任心，而且還好色，曾對兒媳心懷不軌。

隨後，警察對高男進行了網上追逃。剛開始，警方到高男曾打工過的無錫、寧波和杭州等地進行調查，但是卻沒有任何結果，高男就如同憑空消失一般。

▲公公10年後才落網。（圖／翻攝自安徽電視台）

直到2019年6月19日，辦案警員接到了福州市警方的電話，稱當地警方抓到一個嫌犯，經過確認嫌犯就是逃亡近10年的高男。

高男被抓後供述，2009年的7月，他午休的時候看到兒媳從身邊走過，因為兒媳年輕漂亮，於是就心生邪念，向兒媳提出性要求。

隨後，高男求歡遭到了兒媳的拒絕，這讓他心生怨憤，於是拿起一把斧頭走進兒媳房間，對著女方就砍。見兒媳倒地後，高男更用被子把她包起來，她一動高男就用斧頭敲，直到對方不動了。

殺掉兒媳後，高男並沒有馬上逃走，而是很淡定地在家中洗了個澡，拿了2000元（人民幣）後潛逃。

逃亡中的高男不敢坐火車或者客運，一路徒步，花了幾個月的時間走到了福州。到了福州後，高男也不敢去打工，怕被認出來，漸漸流落街頭，成了一名街友。

2019年7月5日，靈璧縣檢察院以涉嫌故意殺人罪對高男批准逮捕。