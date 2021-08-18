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9人完整接種2劑疫苗仍確診「廠牌曝光」　突破性感染率0.003％

記者嚴云岑／台北報導

國內疫苗接種率突破39.4%、劑次人口比約42.4%，中央流行疫情指揮中心今（18）日公布最新疫苗突破性感染數據，目前有9例完整接種2劑AZ後染疫，其中有3例為英國變異株、5例Ct值大於30無法定序，另有1例定序中，截至8月2日共27萬5321人接種過AZ，疫苗突破率約0.003％，相較於美國0.01%仍偏低。

▲▼0816指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

台電總管理處先是在10日爆出有一名員工確診，當時台電表示已啟動相關緊急應變措施，確診員工同組同仁及其他密切接觸者已安排全面接受PCR檢測。針對其他疑似密切接觸者也安排進行快篩檢測，並要求加強自主健康管理。然而，台電總管理處16日又傳出一人確診，個案是在二次快篩時出現陽性反應，後來進行PCR檢測確認染疫。

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指揮官陳時中表示，該名確診者為孕婦，是7月底出現首例確診個案的自主健康管理者。發言人莊人祥補充，台電打過2劑莫德納仍確診的孕婦，則屬於輕症個案，僅有咳嗽、味覺異常、喉嚨癢等症狀。

台電證實此事，但對於是否為群聚感染，則表示還需要疫調單位進行調查，已經採取分離辦公，一半員工進行居家上班，並且全面進行清理消毒，目前暫時預定居家上班14天。

國內的突破性感染情況，大多為境外移入個案，本土個案自3月22日至8月18日的統計數據顯示，完整接種2劑AZ疫苗後，共有5例在完整接種後0到13天確診，另有9例接種第2劑後，滿14天以上染疫，疫苗突破率約0.0013％。

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