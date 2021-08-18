民進黨團支持外交部徹查機密公文外洩　「有必要向立法院說明」

▲民進黨團書記長羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨日前引用外交部公文爆料，外交部在高端疫苗通過EUA的隔天，發文給我國中南美洲、加勒比海等9個大使館，要我國使館調查邦交國受贈疫苗及安排民眾施打的意願。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政18日表示，民進黨團支持外交部徹查，一定要給一個交代，「有必要向立法院說明」。

國產高端疫苗有效性飽受質疑，國民黨主席江啟臣7月27日引外交部內部公文，爆料外交部向邦交國推銷高端疫苗。有知情人士近日爆料，外交部長吳釗燮在7月29日主持部務協調會議，也配合拍板徹查洩密。

民進黨團上午召開線上記者會時，幹事長劉世芳表示，黨團要求外交部徹查，因為外交部的電報是密件，事涉外交部的內部政風，雖然公文內容沒有國安問題，但是外交部內部仍需徹查，黨團支持部長吳釗燮趕快把洩密查清楚，未來才不會影響機密公文的傳遞。

書記長羅致政說明，機密公文當然涉及洩密問題，會有刑事責任的問題，而且這份公文不是流向一般媒體，而是流向國民黨、直接傳到辦公室，是把外交事件做為國內政黨、政治操作的工具，當然非常不可取。

羅致政強調，因此民進黨團支持外交部徹查，一定要給一個交代，因為立法院新的會期要開始了，「有必要向立法院說明」。

副幹事長黃世杰則說，這份公文沒有推銷疫苗的問題，只是基於跟友邦之間的邦誼，詢問各友邦是否有接受疫苗援助的需求及意願，「這只是意願探詢，沒有針對特定疫苗廠商的商業利益有任何瓜葛」，因此這樣的抹黑，也是外交部必須徹查的原因。

黃世杰也說，雖然表面上跟國安沒有直接關係，但是外交部在進行外交任務時，相信國人都充分了解其機敏性，現在出了狀況當然有必要徹查，以免未來發生更嚴重的情勢，因此民進黨團絕對支持外交部徹查。