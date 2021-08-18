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社會 社會焦點 保障人權

精品賊裝窮摸底　12天後清空當舖25名牌包！狠話命贖回被拒糗了

▲桃檢今年4月間公布前調查官徐宿良與妻子李翠萍財產來源不明案，當時調查局北機站人員搜出名牌包等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲高雄一家當鋪被偷走名牌包，要求付出贖款。（示意照與本案無關／記者沈繼昌翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台南市一名高姓男子跑到高雄一家當鋪當中，先是假裝賣包，然後第二天再贖回，藉機了解地形之後，事隔12天三度前往這家當鋪偷竊，其中包括GUCCI包14個，COACH包4個，愛馬仕包1個以及LV包3個，還有其他包，總數25個包，粗估市價為60多萬，然後要求當鋪付出15萬來贖回，不然他要一個一個賣掉，不過當鋪不願意報警抓人。

就在今年的6月23日高姓男子跑到三民區一家當鋪，以7000塊的代價賣掉了自己的香奈兒短夾，就在隔天後又用原價想要買回自己的包，藉機想要了解當鋪內的擺設以及監視器的位置，然後就在12天後，也就是7月5日凌晨5點多，三度來到這家當鋪，撬開了門，偷走了裡頭的精品包，GUCCI、COACH、LV以及愛瑪仕等，總共25個。

▲▼ 高雄地方法院外觀。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄地檢署將涉案的高姓男子起訴。（圖／記者吳世龍攝）

高姓男子偷走包之後，還打電話給當鋪老闆表示「那些皮包你們如果有要拿回去可以，我給你一個帳號匯15萬元，我會原封不動地還給你們，不然那些皮包如果要去賣個二三十萬，應該沒有什麼困難度，要不要你們自己選」，甚至還跟當鋪業者限時10分鐘回答，不然就要關掉手機，讓業者找不到人。

不過當鋪業者最後選擇報警，員警拿著搜索票前往高姓男子的台南住處抓人。現在高雄地檢署檢察官依照恐嚇取財、竊盜罪來將高姓男子起訴。

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