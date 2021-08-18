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福建平潭將建「海上對台機場」　採「填海造陸工程」斥資560億元

▲▼福建省平潭縣東庠島 。（圖／CFP）

▲福建平潭 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

《央視新聞》報導，福建平潭計劃投資30億元人民幣（約560億元新台幣），於澳前大沙嶼、小沙嶼填海造陸，建造一個海上機場，定位為對台機場、重點發展對台客運直航、通用航空服務，以及閩台航空快件物流等功能。

據福建省交通運輸廳、省發改委日前發表的《福建省交通強國先行區建設實施方案》透露，福建將建設「雙一流、通全球」港口群和機場群，平潭、廈門、泉州、寧德、武夷山、龍巖、漳州將規劃建設新機場。

平潭綜合實驗區管委會相關人士介紹，當前平潭正全力推進「一島兩窗三區」（一島即國際旅遊島，兩窗即閩台合作的窗口、國家對外開放的窗口，三區即新興產業區、高端服務區、宜居生活區）建設，迫切需要規劃一個新機場。

▲福建福州平潭。（圖／視覺中國）

按照初步規劃，平潭機場計劃投資30億元，建設範圍東至澳前東海岸，西至平潭島環島東路，擬選址澳前大沙嶼和小沙嶼，這個區域大部分是海洋，預計未來建設要填海造陸，相當於在海上建設。

該機場定位為福州都市區二機場、對台機場、通用航空基地，重點發展對台客運直航，通用航空服務，閩台航空快件物流等功能。

此外，平潭機場還計劃結合「通用航空+旅遊觀光」模式，推出一批空中游覽飛行觀光路線，促進通用航空業與旅遊業融合發展，也就是說，平潭機場建成後，不僅能滿足出行，還能空中飛行賞景。

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