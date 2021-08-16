　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

直升機飛大使館現「西貢時刻」經典一幕　美軍喀布爾機場急撤官員

記者魏有德／綜合報導

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）部隊陸續進駐首都喀布爾（Kabul），美軍派出超6000名士兵進駐喀布爾機場協助官員及僑民撤離。美國大使館也在昨（15）日派出CH-47奇努克（Chinook）直升機協助撤離外交官。對此，有網友在社群網站上將撤離的照片和1975年美國在越戰中的「西貢時刻」（Saigon moment）經典照片做出對比，藉此諷刺美國在阿富汗戰場上的失敗。

▲有網友將美駐阿富汗大使館的撤離行動對比越戰時經典「西貢時刻」瞬間。（圖／翻攝環球網）

▲有網友將美駐阿富汗大使館的撤離行動對比越戰時經典「西貢時刻」瞬間。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，美軍的「支奴干」（奇努克）直升機已經飛臨喀布爾的美國使館，撤離美方人員，部分人員則開始「處理後事」，燒毀機密文件，大使館上方出現縷縷煙霧。國外社交網絡路、媒體，甚至美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），都已經紛紛開始將本次美軍的撤離，比作最新版的「西貢時刻」。

外界所稱的西貢時刻是指1975年4月南越首都西貢（現胡志明市）陷落前夕，美政府在最後時刻展開史上最大規模的直升機撤離行動，共接回超7000名美國公民及南越和第三國公民。而當時直升機在美國大使館屋頂撤走人員的照片，也成為西貢時刻的歷史經典一幕。

▲▼ 美國直升機15日飛過駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美軍CH-47直升機15日飛臨駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

美國哥倫比亞廣播公司《CBS》14日報導稱，除少數關鍵人員外，駐阿富汗大使館的其他工作人員將在36小時內撤離，美國所有外交官擬於8月31日前離開阿富汗，「美國外交安全局特工和包括大使在內的高層決策者將留在大使館，安全工程師也將留下來繼續銷毀含有敏感訊息的硬碟、拆除監視器和警報器。」

此外，美駐阿大使館的其他工作人員以及等待特殊移民簽證的人員，將被送往喀布爾國際機場。美國將在該國際機場的機棚設立緊急大使館，處理簽證和人員撤離事務。

▲▼阿富汗平民在喀布爾國際機場等待登上撤離班機。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗民眾在喀布爾機場等候班機。（圖／達志影像／美聯社）

對於美國的緊急撤離行動，包括參議院共和黨領袖麥康諾在內的全球人士及媒體在社群媒體上發文，將其比作最新版的「西貢時刻」。

據了解，美軍於1975年4月29、30日在越南西貢進行越戰結束前撤離人員的行動。當時，北越20萬大軍將西貢包圍，不斷使用大炮等武器炮擊西貢市的機場，使得美國政府只能使用直升機在大使館樓頂撤離相關人員。

撤離行動發生時，美國駐越南使館工作人員在館內焚燒相關文件，使館大門外擠滿想隨美國人撤離的南越民眾，美國海軍陸戰隊甚至得用槍托驅趕爬上使館圍牆的人群，大批人擠在使館樓頂等待直升機，包括「西貢鐵拳」、「西貢時刻」照片在內的一幕幕場景便在這樣的情景下誕生，也讓外界看到美國倉皇撤離越南的真實景象。
 

►髮型救星！輕鬆變身「波浪捲仙女」

ET快訊
快訊／高端股價狂飆漲停！　衝上339.5元
快訊／台南爆命案！　他遭菜刀刺胸慘死
陳時中「忍耐一下」炸了！網控二類高官狂打　噓：缺很大忍一下
美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料　拜登將發表全國談話
iPhone 13將推出　領軍「6大新品」齊亮相！
聯亞通過EUA？陳時中證實「已開完專家會議」：生產力非常好
7歲男童游泳　感染罕見「食腦變形蟲」死亡
30歲女下班突生女嬰！不知爸是誰　陳屍一旁繼續睡
31歲餐飲創辦人「自動駕駛」身亡！　開電動車喪命現場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

直升機飛大使館現「西貢時刻」經典一幕　美軍喀布爾機場急撤官員

共機頻繁擾台　馮世寬曾授權空軍司令「發動第一擊」

解放軍派殲-16、轟-6K組隊　參加俄羅斯國際軍事比賽

抗衡美國　中俄寧夏聯合軍演：殲20、蘇30雙亮相

連3年力壓殲-16　殲-10C「金頭盔」比武近距格鬥完勝

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

直升機飛大使館現「西貢時刻」經典一幕　美軍喀布爾機場急撤官員

共機頻繁擾台　馮世寬曾授權空軍司令「發動第一擊」

解放軍派殲-16、轟-6K組隊　參加俄羅斯國際軍事比賽

抗衡美國　中俄寧夏聯合軍演：殲20、蘇30雙亮相

連3年力壓殲-16　殲-10C「金頭盔」比武近距格鬥完勝

高端疫苗開放預約登記　周玉蔻：國產疫苗我來啦！

台泥漢本海洋驛站「IRIS彩虹女神鞦韆」　網美新景點

快訊／相驗結果出爐！KTM黨工打莫德納猝死　傷心母一句話不解剖

高雄陳家賣阿公級平房　五金商8406萬高價收

高端股價狂飆「衝上漲停」！受惠2大利多消息

開了30年！台灣NET「怎麼活下來？」　網揭1關鍵讚翻：我還不買爆

TOYOTA Corolla Cross將追加GR Sport運動版　網傳9月可望亮相

可以游泳「卻不能洗澡」　降二級「矛盾大集合」被酸爆：啥邏輯

快訊／台南鷹架廠爆命案！他遭菜刀刺胸慘死　兇煞竟睡著了

疫苗載運助攻！　華航冷鏈物流較去年大漲逾200%

軍武熱門新聞

直升機飛大使館現「西貢時刻」經典一幕 美軍喀布爾機場急撤官員

殲-10C連3年勝殲-16奪金頭盔

馮世寬曾授權空軍司令發動第一擊

中俄聯合軍演　殲20、蘇30雙亮相

蔡英文若出席民主峰會　胡錫進放話攻台

052D艦加長版首射鷹擊-18

陸派殲-16、轟-6K　參加俄軍事比賽

央視意外曝光殲-10雨天不能作戰？　專家解釋真相

美軍偷偷撤離？　五角大廈回應了

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

美軍「雷射戰車」完成射擊測試　2022年投入實戰

美威懾力大減　習近平擬2年內武統台灣

撤軍阿富汗　美軍可能改駐2鄰國

兩岸若開戰台灣人該做什麼？張競：社會共業

更多熱門

相關新聞

喀布爾的中國人：沒猜到塔利班來得這麼快

喀布爾的中國人：沒猜到塔利班來得這麼快

塔利班15日攻入阿富汗首都喀布爾，許多外籍人士都已經撤離返國，但還有部分人仍留在當地，根據陸媒報導，還留在喀布爾的中國人指出，目前局勢尚屬平靜，但大家都高度戒備，擔憂的並非塔利班，而是可能發生的暴亂與搶劫，「街上已看不到警察了，發生情況無人能解決，如果塔利班不趕快接管的話，就會出事。」

塔利班宣布戰爭結束　陸大使館：中方公民安全

塔利班宣布戰爭結束　陸大使館：中方公民安全

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

阿富汗局勢讓中國犯台野心再起！智庫：想得太簡單

阿富汗局勢讓中國犯台野心再起！智庫：想得太簡單

阿富汗是台灣前車之鑑？　鄭運鵬：國民黨被虐出斯德哥爾摩症候群？

阿富汗是台灣前車之鑑？　鄭運鵬：國民黨被虐出斯德哥爾摩症候群？

關鍵字：

國際軍武美軍阿富汗喀布爾機場大使館越戰CH-47奇努克西貢時間

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

快訊／蘇貞昌正式拍板全民免付1000元　數位券將加碼

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

陳艾琳老公「坦承呼麻」獲緩起訴2年

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面