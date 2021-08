直升機飛大使館現「西貢時刻」經典一幕　美軍喀布爾機場急撤官員

記者魏有德/綜合報導

阿富汗武裝組織塔利班(Taliban)部隊陸續進駐首都喀布爾(Kabul),美軍派出超6000名士兵進駐喀布爾機場協助官員及僑民撤離。美國大使館也在昨(15)日派出CH-47奇努克(Chinook)直升機協助撤離外交官。對此,有網友在社群網站上將撤離的照片和1975年美國在越戰中的「西貢時刻」(Saigon moment)經典照片做出對比,藉此諷刺美國在阿富汗戰場上的失敗。

▲有網友將美駐阿富汗大使館的撤離行動對比越戰時經典「西貢時刻」瞬間。(圖/翻攝環球網)

《環球網》報導,美軍的「支奴干」(奇努克)直升機已經飛臨喀布爾的美國使館,撤離美方人員,部分人員則開始「處理後事」,燒毀機密文件,大使館上方出現縷縷煙霧。國外社交網絡路、媒體,甚至美國參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell),都已經紛紛開始將本次美軍的撤離,比作最新版的「西貢時刻」。

外界所稱的西貢時刻是指1975年4月南越首都西貢(現胡志明市)陷落前夕,美政府在最後時刻展開史上最大規模的直升機撤離行動,共接回超7000名美國公民及南越和第三國公民。而當時直升機在美國大使館屋頂撤走人員的照片,也成為西貢時刻的歷史經典一幕。

▲ 美軍CH-47直升機15日飛臨駐阿富汗大使館上空。(圖/達志影像/美聯社)

美國哥倫比亞廣播公司《CBS》14日報導稱,除少數關鍵人員外,駐阿富汗大使館的其他工作人員將在36小時內撤離,美國所有外交官擬於8月31日前離開阿富汗,「美國外交安全局特工和包括大使在內的高層決策者將留在大使館,安全工程師也將留下來繼續銷毀含有敏感訊息的硬碟、拆除監視器和警報器。」

此外,美駐阿大使館的其他工作人員以及等待特殊移民簽證的人員,將被送往喀布爾國際機場。美國將在該國際機場的機棚設立緊急大使館,處理簽證和人員撤離事務。

▲阿富汗民眾在喀布爾機場等候班機。(圖/達志影像/美聯社)

對於美國的緊急撤離行動,包括參議院共和黨領袖麥康諾在內的全球人士及媒體在社群媒體上發文,將其比作最新版的「西貢時刻」。

據了解,美軍於1975年4月29、30日在越南西貢進行越戰結束前撤離人員的行動。當時,北越20萬大軍將西貢包圍,不斷使用大炮等武器炮擊西貢市的機場,使得美國政府只能使用直升機在大使館樓頂撤離相關人員。

撤離行動發生時,美國駐越南使館工作人員在館內焚燒相關文件,使館大門外擠滿想隨美國人撤離的南越民眾,美國海軍陸戰隊甚至得用槍托驅趕爬上使館圍牆的人群,大批人擠在使館樓頂等待直升機,包括「西貢鐵拳」、「西貢時刻」照片在內的一幕幕場景便在這樣的情景下誕生,也讓外界看到美國倉皇撤離越南的真實景象。



Two iconic images clicked 45 years apart. The US Embassy staff fleeing from Saigon (top) and Kabul (bottom).



Never trust a friend who leaves you saying he'll be back - Old Vietnamese saying. pic.twitter.com/AIItm8aReA