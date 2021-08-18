移動神主牌鬼月國8逆向　閃大燈囂張趕車大迴轉！警方拳頭硬了

▲▼國道危險駕駛易發生事故，輕則車損重者傷亡，國道警察第八大隊呼籲民眾遵守交通規則。（圖／示意圖，非當事人車，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有民眾日前傍晚行經國道八號內側車道，驚見前方竟出現1部廂型車逆向行駛，對方還狂閃大燈示意民眾讓路，民眾趕緊切換車道，該部逆向車隨後直接迴轉下交流道，轉往國道三號方向駛去，國道警察第八大隊指出，待調閱監視系統影像，查明車主身分，將傳喚到案依法究責。

據了解，該民眾係8月16日傍晚駕車行經國道八號往新化方向前進，經過新化系統交流道時，竟發現前方來一輛逆向廂型車，他嚇了一跳，對方狂閃大燈要求讓道，他只好讓道急切外側，讓對方通過，對方隨後從內側車道直接迴轉下交流道，這種惡意行為十分危險，他認為警方應該主動查辦此事。

國道警察第八大隊指出，針對媒體報導「鬼月撞見移動神主牌國道內側逆向，閃大燈囂張趕車大迴轉」案，經檢視該相關影片未顯示時間，民眾指係8月16日傍晚，地點在八大隊轄線國道八號東向14公里（新化系統交流道）路段。據查八大隊於16日下午5時20分曾接獲南區交控中心轉1968「國道八號新化末端西向有自小客車逆向往東行駛」，馬上派遣編號873巡邏車前往查看，下午5時23分經路過民眾通報已回正離開，巡邏車再次查看，惟均未發現該車。經檢視該影片，因解析度不佳，無法明確辨識該逆向車輛之車號，八大隊已責請善化分隊緊急調閱該路段CCTV及ETC電子收費門架資料，等查證後通知車主到案說明。

經檢視本案車輛有違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款（違規逆向行駛）之規定，待查證後依規定舉發；另有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，將待進一步調查後，倘有涉嫌再移送台南地檢署偵辦。

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