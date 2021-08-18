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快訊／越南政府列「疫情嚴重區的台商」優先打疫苗　外交部證實了

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

越南COVID-19疫情嚴峻，繼有傳產台商陸續停工後，已有4名台商染疫身亡，近期傳出，越南政府將「疫情嚴重區的台商」列入優先施打疫苗對象。對此，外交部發言人歐江安18日證實，經過駐越南代表處近期積極進洽協調，目前越南政府已將台商及僑民納入疫苗接種計畫中，其中位於越南重要工業區或疫情嚴重地區的台商，已經獲得越南政府列為優先接種對象。

歐江安表示，自去年COVID-19疫情在越南爆發後，外交部立即指示駐越南代表處及駐胡志明市辦事處與越南台灣商會聯合總會及轄下14個各省市分會保持聯繫，並就防疫、抗疫事宜建立社群媒體群組，以利隨時提供協助。

歐江安說明，駐處除了透過群組掌握當地台商僑民的安全與健康狀況外，並分享各項抗疫、防疫資訊及可用資源，相關資訊也公布在駐越南代表處對外網站「越南COVID-19疫情平台」。此外，駐處不定期以線上視訊會議，與台商會幹部及僑界領袖就當地疫情、相關防檢疫規定及台商僑民需求等議題交換意見，並配合提供相關協助。

歐江安表示，目前在越南的台商僑民約7萬人，主要旅居在南越地區。經過駐越南代表處近期積極進洽協調，目前越南政府已將台商及僑民納入疫苗接種計畫中，其中位於越南重要工業區或疫情嚴重地區的台商，已經獲得越南政府列為優先接種對象。

歐江安說明，依據外交部及駐處掌握的資訊，因越南政府取得疫苗數量有限，以及部分省市疫苗施打進度不如理想，仍然有許多台商及僑民尚未順利接種疫苗。外交部長吳釗燮已經指示政務次長田中光在本月4日召見越南駐台代表阮英勇大使轉達我國政府的關切，並請阮大使促請越南中央及地方省市政府儘速安排台商接種疫苗。據我方掌握資訊，越南政府已初步同意開放台商企業造冊登記，以備施打疫苗。

歐江安說，外交部、駐越南代表處及駐胡志明市辦事處持續密切關注越南疫情發展與醫療防疫能量，並透過與越南台商會建立的群組以及各種管道，及時提供當地台商僑民必要的協助。外交部也再次呼籲旅居越南的國人與台商在疫情期間務必遵守當地政府防疫規定，並做好防疫相關措施，以確保健康及安全。

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