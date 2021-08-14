台灣人帶檳榔到土耳其被捕！　外交部持續交涉確保依人道原則處理

▲檳榔示意圖。（資料照／記者林紳旭攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國駐伊斯坦堡總領館昨（13日）發布通知，有中國及台灣人因為攜帶檳榔入境土耳其而被捕。外交部發言人歐江安回應表示，外交部今年3月陸續接獲駐土耳其代表處回報數起國人因攜帶過量檳榔入境而遭到土國司法機關羈押案件，目前相關案件均已進入土耳其的司法程序，外交部將持續交涉，確保依人道公平原則處理。

歐江安表示，外交部自3月起陸續接獲駐土耳其代表處回報數起國人因攜帶過量檳榔入境土耳其，違反當地法令，而遭到土國司法機關羈押案件。駐土耳其代表處在獲知有國人疑似涉案遭到當地警政機關拘留後，立即積極與我國人取得聯繫了解情況及提供必要協助。

歐江安表示，駐處同時洽請土耳其相關單位尊重涉案國人權益並給予我國人士公平對待；土耳其方面也提供我國當事人義務辯護律師及傳譯協助。駐處也曾向土耳其主管單位申請領事探視遭押國人，目前由於新冠肺炎疫情考量，土國看守所暫時無法開放探視，目前相關案件均已進入土耳其的司法程序。

歐江安表示，外交部及駐土耳其代表處將繼續透過管道，掌握涉案國人在押情形及案件進展；外交部已指示駐處與土耳其單位持續交涉，確保案件依照人道精神及公平原則處理，並隨時提供國內相關單位、涉案國人及家屬必要的協助。

歐江安表示，外交部已公告提醒國人赴土耳其商旅切勿攜帶檳榔入境，以免觸法。