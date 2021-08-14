　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣人帶檳榔到土耳其被捕！　外交部持續交涉確保依人道原則處理

▲7旬老翁疑似吃到檳榔王休克，送醫不治。（圖／記者林紳旭攝）

▲檳榔示意圖。（資料照／記者林紳旭攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國駐伊斯坦堡總領館昨（13日）發布通知，有中國及台灣人因為攜帶檳榔入境土耳其而被捕。外交部發言人歐江安回應表示，外交部今年3月陸續接獲駐土耳其代表處回報數起國人因攜帶過量檳榔入境而遭到土國司法機關羈押案件，目前相關案件均已進入土耳其的司法程序，外交部將持續交涉，確保依人道公平原則處理。

歐江安表示，外交部自3月起陸續接獲駐土耳其代表處回報數起國人因攜帶過量檳榔入境土耳其，違反當地法令，而遭到土國司法機關羈押案件。駐土耳其代表處在獲知有國人疑似涉案遭到當地警政機關拘留後，立即積極與我國人取得聯繫了解情況及提供必要協助。

歐江安表示，駐處同時洽請土耳其相關單位尊重涉案國人權益並給予我國人士公平對待；土耳其方面也提供我國當事人義務辯護律師及傳譯協助。駐處也曾向土耳其主管單位申請領事探視遭押國人，目前由於新冠肺炎疫情考量，土國看守所暫時無法開放探視，目前相關案件均已進入土耳其的司法程序。

歐江安表示，外交部及駐土耳其代表處將繼續透過管道，掌握涉案國人在押情形及案件進展；外交部已指示駐處與土耳其單位持續交涉，確保案件依照人道精神及公平原則處理，並隨時提供國內相關單位、涉案國人及家屬必要的協助。

歐江安表示，外交部已公告提醒國人赴土耳其商旅切勿攜帶檳榔入境，以免觸法。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
公廁洗完手甩水　清潔阿姨臭臉開罵！他見「震撼一幕」懂了：抱歉
外送員等紅燈「搭起連結」！　網見愛之橋閃瞎：羅密歐與茱麗葉？
確診者來消費　「深夜裡的法國手工甜點」停業24小時：有點措手
名古屋市長「咬金牌」大結局！　國際奧會全埋單換新金牌
快訊／張育成重返大聯盟首戰就敲安！三壘長打貢獻1打點
「8顆月餅1180」被質疑賣太貴　館長宣布： 一盒退200學
15年前嗆林志玲「算什麼」　熱狗世紀握手言承旭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

五倍券取消1千元「參與金」　國民黨：英系打臉蘇系結果

台灣人帶檳榔到土耳其被捕！　外交部持續交涉確保依人道原則處理

空軍「八一四勝利」84週年　紀念影片首曝光射擊AIM-120飛彈畫面

900萬人五倍券免付千元「沒有的反彈會很大」　政策緊急大轉彎

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包　秒懂優惠措施

「早餐店女兒」徐巧芯曝5倍券爽到大財團　小店家都振興不到

國民黨「網紅青年營」被臥底笑高齡聚會　他PO現場正妹照反擊

5倍券突開放免費領　黃暐瀚曝：戳破民進黨「兩個謊言」！

陳時中否認3＋11是破口　他諷：民進黨說謊1千遍就是真理

五倍券大轉彎「免費領」　蔣萬安：顯示蘇貞昌的傲慢與偏見

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

醉男擋路上被按喇叭竟「惱怒飆罵」　跳上轎車引擎蓋...踹爆擋風玻璃！

披薩盒太大！機車「出奇招載送」後座乘客倒坐他嚇壞：好尷尬...

行人走斑馬線「差點被大車撞」！　騎士按喇叭提醒...及時救回一命

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

五倍券取消1千元「參與金」　國民黨：英系打臉蘇系結果

台灣人帶檳榔到土耳其被捕！　外交部持續交涉確保依人道原則處理

空軍「八一四勝利」84週年　紀念影片首曝光射擊AIM-120飛彈畫面

900萬人五倍券免付千元「沒有的反彈會很大」　政策緊急大轉彎

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包　秒懂優惠措施

「早餐店女兒」徐巧芯曝5倍券爽到大財團　小店家都振興不到

國民黨「網紅青年營」被臥底笑高齡聚會　他PO現場正妹照反擊

5倍券突開放免費領　黃暐瀚曝：戳破民進黨「兩個謊言」！

陳時中否認3＋11是破口　他諷：民進黨說謊1千遍就是真理

五倍券大轉彎「免費領」　蔣萬安：顯示蘇貞昌的傲慢與偏見

貨櫃運價再創新高　法人：長榮、陽明、萬海下半年獲利大爆發

金融科技爆熱潮！「零接觸支付」加速成長　掌握6趨勢提前布局

沒戲拍打工維生→超高產演員　藍葦華「洗頭弟熬出頭」成金鐘常客

抓出陳時中「3+11破口語病」文章被消失　醫嘆：所屬的政權更重要

看中物件「洗手槽在浴室外」家人搖頭！過來人大推：不用擠廁所

鋪滿餡料太邪惡！南投超人氣古早味三角餅　餅皮Ｑ彈越嚼越涮嘴

《聲林之王3》台北海選「魔王叮叮聲」又來了！

特警垂降攻堅畫面曝！破門神器同步上場　詐團成員刷一排

烏克蘭東奧唯一金牌還是黑人議員寫歷史　回國卻遭辱「黑猴子」

美軍8／31結束阿富汗任務　20年大事記

臉扁到「疊4顆洋芋球」不會掉！　老實曼赤肯憋氣無奈：夠了喔

政治熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

5倍券開放免費領　黃暐瀚：戳破2謊言

900萬人五倍券免付千元「沒有的反彈會很大」　政策緊急大轉彎

徐巧芯曝5倍券爽到大財團　小店家都振興不到

藍營青年營被笑高齡聚會　他PO現場正妹照反擊

陳時中否認3＋11是破口　他諷：民進黨說謊1千遍就是真理

五倍券大轉彎「免費領」　蔣萬安：顯示蘇貞昌的傲慢與偏見

內幕／蔡英文召集派系代表入官邸　凝聚「全民免費兌換振興券」政策方向

北市疫苗見底進10天空窗期　副市長：23日前沒得打

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

不打高端就是不愛國？柯文哲感嘆：為什麼把人民逼到這境界？

免費領5倍券對象擴大　政院：紓困4.0對象不會全納入

快訊／睽違96天！新北今+0　侯友宜下午親自說明

更多熱門

相關新聞

塔利班攻勢兇猛英美派兵撤僑　外交部：現無僑胞旅居阿富汗

塔利班攻勢兇猛英美派兵撤僑　外交部：現無僑胞旅居阿富汗

阿富汗局勢動盪，塔利班近日大舉進攻，連續拿下多個省會城市，美國國防部增派約3千名美軍前往阿國，協助撤離美國駐喀布爾（Kabul）大使館的人員，英國也調派6百名軍人前去協助撤僑事宜。對於我國是否有類似撤僑或協助包機規劃，外交部發言人歐江安今（13日）表示，目前並無台商、僑胞或留學生旅居阿富汗，同時呼籲阿國安全情勢嚴峻，呼籲國人暫勿前往阿富汗經商或旅遊。

美歐批中國召回立陶宛大使　陸回應

美歐批中國召回立陶宛大使　陸回應

中國向駐華使節說　反對政治溯源

中國向駐華使節說　反對政治溯源

外交部感謝美日印澳「四方安全對話」重視台海和平

外交部感謝美日印澳「四方安全對話」重視台海和平

美駐日代理大使訪謝長廷　外交部：欣見雙方深化往來

美駐日代理大使訪謝長廷　外交部：欣見雙方深化往來

關鍵字：

外交部歐江安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／政策轉彎！5倍券可全民免費領取

八點檔男星陷嚴重憂鬱…錄完影住院

快訊／蝦皮支付再見了！　金管會宣布廢止執照許可

紅衣小孩詭現路中　駕駛嚇壞尖叫

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

女星買1200威力彩「中獎了」！

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

七夕激情連結！「最危險3姿勢」醫警告：趴一聲GG骨折了

全台「五倍券加碼」一次看！22縣市進度懶人包

文藻系花爆COS女僕不雅片外流

淹水鱷魚衝陽台玩　喊名S型速游

5倍券開放免費領　黃暐瀚：戳破2謊言

外送箱沒蓋上！隔天長出一球萌毛

謝淑薇再轟網協：騙過我很多次

確診者來消費　知名甜點店停業24小時

更多

最夯影音

更多
聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷

聯結車要右轉「女騎士加速前進」　下秒被捲入車底！僅受輕微擦傷
熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

熱狗被節目Cue可愛互動..變臉：認真的嗎？　GAI當陳小春面脫口「你朋友不尊重我弟」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

夢多點名福原愛：做人不能這樣！　高喊「我愛台灣，台灣是國家」

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

他模仿鳳梨鼠薯「beatbox打羽球」　沒認識女神好桑心！網笑：87%像

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

車停檳榔攤前被嗆「不買別停這」　3惡煞火大砸店...西施淡定站一旁

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面