塔利班攻勢兇猛英美派兵撤僑　外交部：現無僑胞旅居阿富汗

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

阿富汗局勢動盪，武裝組織塔利班近日大舉進攻，連續拿下多個省會城市，美國國防部增派約3千名美軍前往阿國，協助撤離美國駐喀布爾（Kabul）大使館的人員，英國也調派6百名軍人前去協助撤僑事宜。對於我國是否有類似撤僑或協助包機規劃，外交部發言人歐江安今（13日）回應表示，目前並無台商、僑胞或留學生旅居阿富汗，同時呼籲阿國安全情勢嚴峻，呼籲國人暫勿前往阿富汗經商或旅遊。

塔利班在阿富汗的攻勢兇猛，12日接連拿下第2大城市坎大哈（Kandahar）與第3大城市赫拉特（Herat），成功獲得全國34個省會中12個省會的控制權，英美等國近日紛紛發出聲明，呼籲僑居當地的國民盡快離開，也有不少國家將在近日派出軍隊協助撤僑。

歐江安說明，我國在阿富汗並未設立代表機構，是由駐沙烏地阿拉伯代表處兼轄相關事務；根據據駐沙烏地代表處掌握資訊顯示，目前並無台商、僑胞或留學生旅居阿富汗，外交部及駐沙烏地代表處將持續密切關注目前阿富汗政府軍對抗神學士（塔利班）組織後續情勢發展。



歐江安表示，阿富汗長年戰亂，情勢不穩定，自美國今年4月宣布自阿富汗撤軍後，造成神學士（塔利班）組織與阿富汗政府軍武裝衝突加劇，安全情勢嚴峻，外交部呼籲國人暫勿前往阿富汗經商或旅遊。



如果國人有急需必須前往阿富汗或有其他急難需求，請即撥打我國駐沙烏地阿拉伯代表處緊急聯絡電話：(+966) 505-223725；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。