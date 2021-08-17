台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台電一週驚爆兩起確診，據了解，個案為一名接種過兩劑莫德納疫苗懷孕8個月的孕婦，於昨（16）日下午二次快篩出現陽性，後送PCR複檢，深夜結果出爐為陽性確診，目前同層員工全部居家隔離辦公14日。對此，指揮官陳時中表示，台電問題要看市府怎麼去處理。發言人莊人祥也未正面回應個案是否為孕婦，僅表示該個案不列在今天案號。

有台電員工爆料，8/11就有確診，當時只讓員工用居家快篩篩檢，之後就繼續上班，不少人也關心接下來防疫如何作為？是否會設立機動快篩站？陳時中表示，這牽涉到相關疫調，要看市府怎麼去處理。

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陳時中也進一步提到，每個情況都會有所不同，根據接觸時間、上班時間和距離密集度，要根據事實來做判定，「我們也可以去了解一下，現在都會做得比較嚴格一點，目前聽起來的情況，算是比較鬆的方式，相信地方處理事情有他的理由在。」

而針對台電某孕婦打兩劑莫德納仍確診，發言人莊人祥表示，目前沒有更進一步說明，因為該案例不列在今天的案號，只能說是一位30幾歲員工，因公司8/11有同事確診，8/14晚上出現咳嗽和喉嚨痛症狀，昨天快篩陽性，到醫院採檢確診，正在醫院治療中，台電正在全面清消中，30人居家隔離。