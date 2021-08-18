快訊／高端預約中午結算！35歲以下加開？　陳時中14:00說明

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日為因應COVID-19疫情，下午2點由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜；第六輪提供36歲以上一般民眾預約高端疫苗，到今日中午12點截止，指揮中心統計到昨日下午5點為止，約有6成5完成預約，如果到今天預約情況還有剩餘，將依照年齡層往下開放，35歲以下族群也可能進行預約，預期將於會中進行公布。

國產疫苗將於第六輪首度登場，疫苗平台8/13日中午進行意願登記結算，總計有113萬人想打高端，扣除部分已經接種疫苗者，估計有90萬人有意願接種高端疫苗。食品藥物管理署已經完成61萬劑高端疫苗的檢驗封緘，會於第六輪提供使用，指揮中心開放36歲以上一般民眾以及20歲以上第九類高風險疾病對象等三類族群接種，符合資格人數60萬5,359 人。

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指揮中心8/16上午10點開放預約，到8/17下午1點共有39萬1,585人預約，到了下午5點完成預約人數小幅增加，累積預約39萬8,582人，佔符合預約資格人數65.84%。如果屆時預約人數還是沒有達到預期，是否會比照第五輪莫德納接種加開對象？指揮中心發言人莊人祥受訪表示，應該還是會往下開年齡層，目前是以此方向規劃。

也就是說，35歲以下登記高端的民眾可能可以在加開時段進行預約。上一波結單時統計約90萬人符合資格，當中36歲以上民眾有60.5萬人，估計還約有30萬選填高端的年輕人在等待。