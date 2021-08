塔利班戰士「亂槍掃射」逃難人群！婦孺頭部爆血倒地　恐怖畫面曝

NOW - Taliban fighters everywhere outside #Kabul airport, fire shots as crowds try to enter the facility. pic.twitter.com/a7dfG7SQZa

記者陳宛貞/綜合外電報導

武裝組織塔利班快速攻佔阿富汗,15日拿下首都喀布爾,大批民眾嚇得湧入機場,一心想搭上出境的飛機。塔利班為維持秩序,派出戰士在機場外圍巡邏,甚至持槍掃射嘗試翻圍牆進入的民眾。外媒記者捕捉到有婦女頭部中槍倒地,現場血跡斑斑,畫面怵目驚心。

影片中可見,一名持槍塔利班戰士一面走近大批人群,一面對空鳴槍,受到驚嚇的民眾見狀趕緊往四面八方逃跑;另一名戰士趴在水泥墩上,槍口對準遠方密集的人潮後開火。機場外民眾不乏老弱婦孺,在塔利班戰士威嚇之下慌忙躲避,過程中不斷傳來零星槍響。

▼ 畫面可能引起不適,請慎入。

*GRAPHIC WARNING* Taliban fighters use gunfire, whips, sticks and sharp objects to maintain crowd control over thousands of Afghans who continue to wait for a way out, on airport road. At least half dozen were wounded while I was there, including a woman and her child. #Kabul pic.twitter.com/a2KzNPx07R