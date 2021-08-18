陸使館稱「獲塔利班安全承諾」　五星旗「 持續高掛」未受影響

▲陸駐阿富汗使館仍高掛五星旗，正常運作。（圖／翻攝環球時報）



記者蔡紹堅／綜合報導

塔利班進入阿富汗首都喀布爾之後，許多外國使館的派駐人員都緊急撤離，但根據《環球時報》報導，中國大陸駐阿富汗使館目前運作正常，塔利班已經對使館的安全做了承諾，五星旗仍持續在使館的建築物上飄揚。

陸駐阿富汗大使王愚透露，據他了解，目前俄羅斯、巴基斯坦、伊朗駐喀布爾的使館也都在運轉，西方國家的使館人員全都轉到了美軍控制的機場，「中國駐阿使館里目前都是工作人員，外交官的家屬們已經好多年沒有隨任了。」

▼陸大使稱使館已獲塔利班安全承諾。（圖／路透）



王愚表示，使館保持著對外通訊，網路和以前比不是很穩定，不時會停電，但停電次數逐漸減少，「從使館能夠聽到外面的槍聲，星期一的時候有時槍聲還挺密集的，天上還會有戰鬥機盤旋，當地電視台仍有播出，但當地網路上的訊息很少。」

王愚指出，阿富汗還有少量中國公民，其中一些人希望使館協助儘快回國，「以前幫他們回國相對便捷，目前喀布爾機場十分混亂，商業航班都停了，只好等那些航班恢復了再想辦法。」

王愚也回傳了兩張使館的照片，可以發現，五星旗仍在使館主樓上飄揚，似乎未受當地情勢影響。

▼大批阿富汗民眾趕往機場，試圖逃離當地。（圖／路透）



其實早在7月底，塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）就造訪過中國大陸，還與大陸外交部長王毅進行了會談。據大陸外交部公布的資訊，巴拉達爾當時表示，塔利班決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，塔利班認為阿富汗應同鄰國和國際社會發展友好關係，「塔利班希望中方更多參與阿富汗和平重建進程，在未來阿富汗重建和經濟發展中發揮更大作用，塔利班也將為營造適宜的投資環境作出自己的努力。」

王毅則回應，塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建進程中發揮重要作用，希望塔利班以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。



▼阿塔利班代表團訪陸，與王毅會談。（圖／翻攝大陸外交部）

