讚聯亞「生產力很好」卻未通過EUA　她酸：陳時中變股市操盤手嗎？

▲聯亞藥一度跌至82.9元。（圖／記者廖婕妤攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮官陳時中昨證實，經過專家會議後，聯亞疫苗EUA審查並未通過，消息一出使得當時還在興櫃市場交易的疫苗股聯亞藥（6562）股價大跌，股價急殺再度跌破200元，對此，台北市議員王鴻薇17日表示，陳時中上廣播節目還一副聯亞很成功的態度，2個小時後卻說很遺憾聯亞未通過EUA，「陳時中變股市操盤手嗎？」

王鴻薇今在臉書發文指出，陳時中昨日上廣播節目，除吹捧蔡政府的防疫政策外，還說聯亞的生產力非常好，一副聯亞很成功、隨時可以量產的態度，結果兩小時後，就在記者會上宣布聯亞未通過EUA審查。十分鐘內，聯亞藥股價殺到接近腰斬，「陳時中難道不知道自己的發言，會對市場有重大影響嗎？」

聯亞未通過EUA消息一出，當時還在興櫃市場交易的疫苗股聯亞藥（6562）股價大跌，股價急殺再度跌破200元，短短2分鐘跌幅超過16％，最低跌至140元，高低點價差近70元。

王鴻薇指出，陳時中身為指揮官，根本就不該在結果公布前有任何表態，稱讚或是批評都不應該，更何況是兩小時前還在誇讚，一轉眼馬上變成不通過，「最慘的還是一般的散戶老百姓，被當成白痴在耍。」

▼聯亞未通過EUA審核。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

