感謝各界慷慨捐輸防疫物資　竹山秀傳醫護發起百人捐血救血荒

▲竹山秀傳醫護人員感念各界物資捐獻，慷慨捐血回饋。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

國內新冠肺炎疫情自5月大爆發至今，許多善心人士、商家、團體等都捐獻物資，力挺堅守在第一線的醫護人員，秀傳醫療體系深受感動，日前特別號召彰化秀傳、彰濱秀傳及竹山秀傳3院區超過300位醫護人員，一起挽袖捐血，感謝社會對醫護的支持，也支援目前台中捐血中心近期庫存不足4日的血荒。

竹山秀傳醫院捐血活動在6日上午9點半登場，院長謝輝龍、醫療副院長莊碧焜、行政副院長蔡味娟與護理部主任蘇素匹、檢驗科主任黃忠彥都率先挽袖，醫護同仁更有超過1/4的上百位人報名響應，不乏首次捐血的年輕同仁。

竹秀檢驗科主任黃忠彥說，根據台中捐血中心統計，中、彰、投和雲林4縣市醫院平均每天需使用1800袋血液，相當於一年約需62萬袋；最近台中捐血中心的4種血型庫存量都小於4天，呈現急缺狀態，此次在疫情期間，醫護同仁能以捐血方式來回報社會各界對醫護的力挺，讓捐血活動更是意義非凡。

▲▼竹山秀傳醫護人員感念各界物資捐獻，慷慨捐血回饋。（圖／竹山秀傳醫院提供）

活動發起人暨秀傳醫療體系總裁黃明和表示，新冠肺炎疫情發生大規模社區感染以來，有些餐飲業者本身生意也大受影響，卻還捐出像便當、飲料、三明治、咖啡等自家商品到醫院，也有些善心民眾自掏腰包購買捐贈防護面罩、防護衣等，都讓醫護第一線人員十分感動；在疫情趨緩之際，希望讓秀傳醫護用熱血來回饋社會各界的愛心，也可為解救目前中部的血荒盡棉簿之力。

保有定期捐血習慣的護理部主任蘇素匹說，捐血不僅可以助人，其實對自己的身體健康也有所助益，還有同仁在報名留言「大家同島一命，熱血沸騰串連世界愛，希望疫情快退散」等互相鼓勵的話，讓人格外感動。



►打造透亮水煮蛋肌



►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照 南投衛生局：違法就開罰



►佛心企業3千萬紓困金今發放 申請邊緣戶落淚：感動！感謝！



►脫罩跳水庫挨批 祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範



►驚悚走山畫面曝！巨響嚇醒夢中居民 天亮一看嚇壞：門前成斷崖