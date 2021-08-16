黨代表打莫德納亡！國民黨急慰問「中鋼男」家屬：協助釐清原因

▲中鋼李姓員工猝逝，同事一早前往慰問致意，死者妻子（紅圈）出門感謝 。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

中鋼一名李姓員工施打默德納疫苗20小時之後，就在辦公室昏迷、嘔吐送醫不治。由於該員被曝光身分是國民黨林園區黨代表，國民黨中央組發會兼高雄市黨部主委李哲華今（16）日下午也前往慰問致意，表示將請本黨民代協助釐清事發原因及後續相關事宜，對於李黨代表的猝逝全黨同感悲痛，希望李代表一路走好。

中鋼的李姓員工14日下午4點在鳳山體育館施打莫德納疫苗，到隔日（15日）上午7點之前都沒有任何異常，直到上午10點才接獲中鋼公司來電，表示李姓員工嘔吐、昏迷，隨即被送往醫院。

由於這名李姓員工是國民黨林園區黨代表，也是林園青工會的，他過世的消息立刻迅速地方傳開來。國民黨中央組發會兼高雄市黨部主委李哲華主委下午前往李黨代表靈堂上香致意，他表示，李代表平時雖有慢性病但身體健康，前兩日才來領表欲參選連任黨代表，很遺憾於週末就聽聞李代表疑似在施打疫苗後出現嚴重不良反應而離世。

第一時間國民黨主席江啟臣也隨即致電向李代表家屬表達哀悼，對於李代表的離世全黨深感傷痛，將請本黨民意代表協助家屬釐清事發原因及後續相關事宜，希望李代表一路好走。

▲中鋼一名李姓員工在施打莫德納之後，隔日死亡 。（圖／記者吳世龍攝）

近期國民黨在進行黨代表選舉，據了解李姓死者在上週才幫自己跟太太領表，沒想到現在卻身亡。讓國民黨高雄區黨內同志也都不敢相信，雖然現在已經由醫院通報「疫苗接種疑似不良反應」，不過要釐清之間是否有關，還是得要進行解剖。

檢察官今前往他的住家進行相驗，初步勘驗結果發現，李姓員工外表沒有明顯外傷，不過家屬最後決定不解剖。因為家裡的老母親希望能夠留全屍，檢察官尊重家屬意願。