謝宜真勘災落水失聯第5天　「1原因」恐無法申請國賠、保險

▲高雄桃源區代表謝宜真落水失蹤，由於冒險涉水，恐無法申請國賠、保險。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

明霸克露橋（希望之橋）日前遭土石流沖毀，造成道路阻斷，國民黨籍桃源區代表謝宜真在勘災時也不幸遭沖走，至今下落不明。高雄市議會國民黨團16日表示，由於她冒險涉水，恐無法申請國賠、保險，因此將捐12萬善款作為協助謝宜真代表的家人使用。

桃源區民代謝宜真落水失聯至今已經第5天，消防局今7時再度出動，包含警消9車23人、義消4人、無人機5架、救生艇4艇，共計9車27人前往搜救。

▲高雄市議會國民黨團宣布捐助24萬8千元善款至桃源區 。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會國民黨黨團總召童燕珍今指出，在電訪謝宜真代表的家人後，了解到因冒險涉水，會面臨無法申請國賠、保險的狀況，又加上家人有緊急的醫療需求，因此黨團宣布將捐12萬善款，作為協助謝宜真代表的家人使用。

高雄市議會國民黨團這次與高雄市議會無黨團結聯盟，共同捐助24萬8千元善款至桃源區，委託賴文德議員協助轉至桃源區。

在善款的分配上，12萬元交由謝宜真區代表的家人，另12萬8千元將會分別捐至32戶低收家庭與重症家庭，由賴文德負責善款的發放及家屬慰問工作。賴文德指出，謝宜真代表長期在部落表現非常好，由於家境也不是很好，為了公事又得不到國賠包含保險，家屬很擔心，目前主要還是希望大體能夠找到。

▲高雄市議會國民黨團將捐助12萬元給桃源區民代謝宜真家屬 。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議會曾麗燕議長則表示，昨日有親自到桃源區拜訪，了解到目前許多桃源區的居民需要繞道從台東才能回到高雄市區，十分的不便，也將會請市府盡快將便道的修復作為首要搶救工作。

至於現場搜救狀況，人員共分3組，第一組搜索台20線94公里落水處至寶來二橋一帶，另於明霸克露橋（復興端）配合甲仙工務段開挖進行搜索，第二組搜索寶來二橋至六龜大橋沿岸進行搜索，第三組搜索六龜大橋至高美大橋沿岸進行搜索。

搜救現場也搭配無人機空中監視查看，配合人員岸際巡查，沿河道搜索。另外消防局也派遣人員於里嶺大橋至雙園大橋進行岸際巡查及無人機空拍搜尋。