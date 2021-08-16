阿滴英文YT「無預警停更」！阿滴發1句話曝原因：Joeman

▲阿滴坦承16日停更的原因是Joeman。（圖／翻攝阿滴IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber阿滴與妹妹滴妹一起拍影片教英文，於2019年11月突破200萬訂閱後，每週一晚上7點都會在YT頻道準時發片。沒想到，阿滴16日晚上無預警停更，事後才發文揭露原因，竟與YouTuber Joeman（九妹）有關。

阿滴16日晚間8時許在臉書發文表示，「為什麼今天週一晚上阿滴英文沒發影片？因為Joeman發了比基尼對決。」短短一句話立刻吸引5600多人按讚朝聖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿滴全文如上。（圖／翻攝阿滴英文臉書）



網友看完紛紛留言，「可以拍一集各種款式比基尼的英文怎麼說」、「因為客群重疊所以錯開上片(X)、因為我也要看所以沒空上片(O)」、「我真的直接去找影片了…感謝滴兄？滴哥…？」、「是的滴哥，您的見解真的專業」，連YouTuber啾啾鞋都留言說「Joeman一發比基尼對決，全台灣的YouTuber都要自動迴避」。

原來，Joeman於16日晚間上傳節目【Joe是要對決S2】的「比內衣還性感！18900元的奢華比基尼對決250元的平價比基尼！高清無碼黃標版」，由林可、啾啾兩位網紅親身試穿，瞬間吸引網友熱烈討論。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘