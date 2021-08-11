丈夫半年結紮2次！輸精管「切斷+剪掉一節」…1年後妻子竟懷孕了

▲丈夫兩次結紮，妻子兩次懷孕。（示意圖／記者李佳蓉攝，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一楊姓丈夫2019年在某醫院，做了男性結紮手術，沒想到術後第5個月妻子竟然懷孕了。2020年4月，主治醫生答應給他免費再做一次，號稱結紮更徹底，然而今年5月底妻子再次懷孕。2次流產使妻子身體受損，也讓夫妻感情受到了影響。

據《新聞坊》報導，家住上海普陀區的楊男最近遇上了一件煩心事，他和妻子2013年就育有一子，近幾年來隨著工作、生活壓力越來越大，夫妻倆決定不再繼續生育。

病例顯示，第一次結紮術是2019年10月份做的。可當年12月，楊男複查時，發現精子總數仍有4900萬個，精子濃度為每毫升300萬個。

為此，楊男咨詢該院泌尿外科李姓主任，結紮後妻子懷孕機率如何？對方表示，報告顯示其精子在進一步下降，目前的精子大部分都是死精了，濃度和活力都沒有達到受孕的要求，活的只有很小一部分，一般情況下沒法受孕。

李主任的解釋，讓楊男心裡踏實了不少，在接下來的兩個月裡，就未採取任何的安全措施，可到了2020年2月份，妻子卻意外懷孕了。

後來，在楊男的要求下，院方為其妻子推薦了一家醫院，進行流產手術。在妻子術後恢復的過程中，他又去該醫院做了一次「精子常規檢測」，結果讓他更懵了，因為與2019年12月相比，精子濃度不降反升，總數已從每毫升320萬個回升至每毫升1920萬個。

當年4月23日，醫生看完報告說，之前手術可能沒有成功，可以免費再做一次。這次，楊男與院方強調，一定要徹底結紮，而這次結紮的方式，也改為更加徹底的切斷術，「醫生說是切下來一段輸精管，切斷了以後再切掉一截，不讓它們連接在一起，兩邊分別紮起來，我想這下總歸是徹底了。」

手術之後2個月，楊男第四次到醫院進行了「精子常規檢查」。結果顯示，他的精子濃度下降到每毫升420萬，雖說仍未清零，但楊男默認這次手術應該算成功了。

可令人意想不到的是，讓人尷尬的事再次發生。楊男的妻子在今年5月底，第二次意外懷孕。兩次流產手術讓妻子身體大不如前，也使夫妻間多了一分猜忌。

之後，楊男決定一定要查清楚，就又做了一次「精子常規檢查」。醫生給出的報告顯示，指標還是非常高，也就是說手術又失敗了。

為何做了兩次結紮手術，楊男的妻子還是接連意外懷孕？醫院方回應稱，「患者在兩次結紮後一個月都做了精液常規檢查，結果顯示精子數量和精子活力均顯著低於正常受孕水平，包括第二次懷孕後患者再次進行複查，精子數量和精子活力仍然低於正常受孕水平，證明結紮手術有效。」

此外，該醫院還辯稱，無論採用哪種結紮術，精子的消失仍然需要一個過程，因為在結紮之後，仍然會有一部分精子儲存在精囊和輸精管中，精子的持續排泄有時候長達1年多，時間長短因人而異，這方面醫院也明確告知了患者。

目前，雙方還在協商溝通中。