Delta病毒狂傳！美國單日確診恐重返20萬↑　兒童佔總數15％

▲美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯15日表示，Delta病毒疫情仍持續擴散，尤其在未打疫苗的族群中情況非常嚴重，美國單日新增確診可能很快就會超過20萬例。另外有調查報告指出，美國兒童確診數也不斷飆升，光是截至5日的單週確診數就將近9.4萬例，全國確診數的15％。

柯林斯（Francis Collins）15日表示，面對Delta病毒持續擴散，美國至今還有9000萬人未施打疫苗，「如果接下來幾週，我們單日新增染疫人數若沒超過20萬例，我會感到很驚訝，我們從沒想過會再回到那樣的景況，真是令人心碎。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國確診數從7月5日開始就不斷升高，過去7天平均單日新增12萬9000例；上一次單日新增超過20萬例是在今年1月，當時疫苗還未普及，如今在美國第一劑疫苗接種率達59.7％的狀況下，若單日確診再超過20萬，醫療資源恐會再度崩潰。

CDC資料顯示，美國65歲以上長者至少打過一劑疫苗的比例超過90％，因此這波疫情對年輕族群的影響相當大，30多歲者成為新一批住院患者的比例增加了近300％。但不只是年輕人，就連沒有疫苗打的兒童染疫狀況也越來越嚴重。

▲美國從7月以來兒童的確診數就不斷飆升。（圖／達志影像）



據統計，目前有1900多名兒童確診入院，佔美國新冠肺炎住院患者的2.4％。從7月以來兒童的確診數就不斷飆升，美國兒科學會（AAP）和兒童醫院協會（CHA）最新調查報導指出，截至5日的兒童單週確診數就將近9.4萬例，比前一週多出31％，且佔全國確診數的15％。

史丹佛大學兒科與傳染病教授馬爾多納多（Yvonne Maldonado）就表示，Delta病毒正在大幅感染未接種的民眾，且12歲以下兒童不能接種疫苗。儘管只有2％的染疫兒童需要住院治療，僅0.03％的症狀是致命的，但隨著兒童住院人數不斷增加，仍會對本就脆弱的兒童醫療系統造成龐大負擔。

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