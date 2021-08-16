心酸畫面曝！斷橋阻桃源金煌芒果　災民徒步2.5hrs扛下山求認購





▲高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，農民好急！徒步把金煌芒果運下山。（圖／高忠德提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區聯外橋樑明霸克露橋遭湍急溪水沖斷，復興、梅山、拉芙蘭3部落至今仍淪孤島，尤其卡到最近部落的金煌芒果正值採收，為避免辛苦血汗白流，災民只能徒步2個半小時將芒果運送下山。高雄市議會民進黨團今（16）日也宣布，啟動第4波搶救6千萬金煌芒果產值行動，率先認購500箱。

梅山部落災民高忠德指出，因為目前部落聯外道路中斷，擔心災區的金煌芒果無法運送下山，許多部落族人只能徒步揹負金煌芒果下山，一趟路來回要走2個半小時，且一箱芒果重量約10公斤，但大家都很急，擔心芒果會壞，一個人都揹7-8箱，不過，即便如此，部落裡頭的數量仍還有4000箱以上，唯一就是擔心辛苦血汗白流。

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高忠德也說，看到一箱箱鮮美碩大的金煌芒果完好被送下山且被踴躍訂購，令他很感動，盼大家響應搶救災區風味獨特的金煌芒果。

▲▼擔心正值採收的金煌芒果會壞掉，農民只能徒步搬運下山。（圖／高忠德提供）

市議會民進黨團總召鄭光峰今偕同黨團市議員、民進黨高雄市黨部執行長楊于謙及部落災民在議會民進黨團辦公室召開「搶救災區6千萬元金煌芒果產值記者會」，高喊「愛要即時、買光芒果！」，呼籲民眾可以直接向受災戶訂購，或透過高市府電商平台、民進黨市黨部展銷站下單，一起協助災區農民度過難關。

▲▼高雄市議會民進黨團認購災區芒果。（圖／記者賴文萱攝）

鄭光峰指出，民進黨團於明霸克露橋毀後，8日率先捐助物資及現金，首發前進災區，贈送米麵食物及尿布等；黨部於10日再捐款30萬元及物資一批，14日主委趙天麟更偕議員等人前進災區訪視桃源、那瑪夏、茂林等災民及捐贈物資、現金。

鄭光峰強調「愛要即時」，民進黨一波接一波愛心捐助不斷電，今天第4波搶救部落災民徒步揹下山的現採金煌芒果，黨團率先認購500箱。另外，民進黨部執行長也楊于謙說明，黨部將設置展銷站，配合行銷高市府電商平台銷售的金煌芒果乾。

▲梅山部落災民高忠德指出，看到一箱箱鮮美碩大的金煌芒果完好被送下山且被踴躍訂購，令他很感動，盼大家響應搶救災區風味獨特的金煌芒果。（圖／記者賴文萱攝）

市議員林智鴻指出，感同身受災民農民受困部落無法即時行銷鮮果的憂慮，他告訴農民，道路也許因大雨中斷，但各界善心不會被雨水澆熄，民進黨團不但會是在地美味芒果的忠實顧客，還扮演最佳的推銷員。

金煌芒果認購專線：

高華德 0911-097-745、謝文福 07-686-6001、高展志 0975-606-151