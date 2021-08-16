借人AJ11被丟掉！朋友叫囂「好意思跟我討賠錢」　對話曝光網氣炸

▲借朋友AJ11結果對方未經同意丟掉。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

價值將近萬元的球鞋借給朋友，結果卻被對方丟掉，甚至不道歉也不照價賠償！一名女子曾借給朋友一雙Air Jordan 11，昨天要回時對方才說「放太久開膠，丟了。」還反過來怪她「啊你早不來晚不來拿，等到我都丟掉了你才來怪我！」

原PO在Dcard貼出對話紀錄，當初她和朋友互相借對方一雙鞋，昨天她和朋友約時間要拿回來，結果對方卻說鞋底的黏膠脫落，所以把鞋子丟了。當下原PO相當氣憤，因為對方沒先告知開膠或詢問後續處理，而是擅自決定把鞋丟掉，態度還十分理所當然地回應，「鞋子真的不在了，講再多說真的也沒有意義，都像是在吵架而已。」

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後來原PO提出想要拿回「一雙一樣的鞋子」，或是賠償5000元現金，朋友卻認為「不好意思哦我覺得沒有必要還一雙一樣的鞋子，畢竟那雙你自己也穿過」，還接著怪原PO自己不早點來拿，而且「東西壞掉就是要丟掉」，那雙AJ11已經開膠了當然該丟，針對賠5000的方案更加反彈，怒嗆原PO「賠錢你自己還真好意思跟我討5000，也不想想自己穿過，我只願意支付1500。」

兩人最後無法達成共識，原PO也不願再爭論，就向對方收了1500元，並酸了一句「沒事啦，用一雙鞋1500看清一個人罷了～」朋友也不甘示弱地回嗆「好喔，我也是，不客氣。」

網友紛紛替原PO抱不平，「跟她說如果不賠償就走法律途徑，對話有承認未經您同意將鞋子直接丟棄，到時候就不是單純的向她求償5000元了」、「不需要給這種人留面子，直接開告，最好大肆宣傳在共同的交友圈，敢作敢當啦」、「那個人基本觀念本來就有問題了吧⋯⋯別人的東西自行丟掉了，還一副自己沒有錯的樣子。」

▼完整對話紀錄。（翻攝自Dcard）

