　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗政府垮台！塔利班進入首都喀布爾　國際回應一次看

文／中央社莫斯科15日綜合外電報導

美軍宣布將撤離阿富汗後，民兵組織塔利班（Taliban）近日迅速攻下首都喀布爾（Kabul）以外所有重要城市，今天開始進入喀布爾。以下是國際間對此的回應。

▲▼ 美國直升機15日飛過駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國直升機15日飛過美國駐阿富汗大使館上空。（圖／達志影像／美聯社）

●美國
在塔利班進入喀布爾前，美國總統拜登（Joe Biden）14日發布聲明說：「如果阿富汗軍隊無法或不想守護自己的國家，美軍多留1年或5年沒有任何差別。我無法接受美國無止盡陷在他國的內部衝突中。」

美國已派直升機把外交官撤離大使館。官員說，外交人員被帶往防禦嚴謹的阿克巴汗區（Wazir Akbar Khan）機場。美方將派遣更多軍人前去協助撤離。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2名熟悉內情的消息人士今天透露，美國將在72小時內，撤離美國駐喀布爾的所有使館人員，包括高層官員。

●俄羅斯
外交部官員卡布洛夫（Zamir Kabulov）告訴俄國新聞通訊社，俄國正在跟其他國家合作，準備在聯合國（UN）安全理事會（Security Council）召開緊急會議討論阿富汗情勢。

卡布洛夫還說，俄國沒有撤離駐喀布爾使館成員的計畫，他與俄國駐喀布爾大使「直接聯繫」，俄國使館員工仍「平靜」辦公。

根據俄羅斯新聞社（RIA-Novosti），卡布洛夫也說，俄國是幾個獲塔利班保證大使館安全無虞的國家之一。

●歐洲聯盟
義大利「新聞報」（La Stampa）報導，歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）推文表示，阿富汗的局勢顯示，歐盟徹底整頓歐洲移民和庇護規則的計畫，「已經沒時間再等下去了」。

歐盟許多國家都擔心阿富汗的情況可能導致歐洲重現2015至2016年的移民危機。當年有超過100萬人從中東抵達歐洲，讓維安和福利體系備感壓力，並促使極右派團體支持度增加。

●北大西洋公約組織（NATO）
由30國組成的北大西洋公約組織（NATO）一名官員告訴法新社：「我們支持阿富汗努力為衝突尋找政治解方，且現在採取這類行動比以往更加急迫。」

北約官員還說將維持派駐外交人員在喀布爾，且現正協助喀布爾機場維持運作。

●英國
內政部在推特（Twitter）寫道：「內政部官員現正致力於保護英國國民，並幫助曾替英國工作的人與其他符合資格者（從阿富汗）前來英國。」

唐寧街（Downing Street）首相府的消息人士還告訴天空新聞網（Sky News）和英國聯合社（Press Association），首相強生（Boris Johnson）下週將試圖召回夏季休會中的國會成員，以討論阿富汗持續發展中的危機和英國的下一步驟。

英國共有457名軍人在長達20年的阿富汗戰爭中喪命。

●梵蒂岡
天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天呼籲透過對話來終結阿富汗衝突，好讓阿國人民能生活在和平、安全和相互尊重之中。

●德國
德國「週日畫報」（Bild am Sonntag）報導，德國軍方將派遣A400M運輸機前往喀布爾，以疏散大使館人員及其阿富汗籍助手，每架運輸機上將各載著30名傘兵。

軍方發言人則說他們徹夜緊急籌備疏散行動，但婉拒對報導進一步置評。

●奧地利
奧地利新聞通訊社（APA）報導，外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）說：「這個地區的衝突和不穩定遲早會波及歐洲，並因此影響奧地利。」他宣布召開支援阿富汗中亞鄰國的援助會議。

●瑞典
瑞典電台（Swedish Radio）引述消息人士報導，瑞典今天將從喀布爾撤離所有大使館人員。

●阿爾巴尼亞
總理拉瑪（Edi Rama）表示，阿爾巴尼亞已同意美國要求，將暫時收容尋求簽證入境美國的阿富汗難民。

●巴基斯坦
外交辦公室發言人喬德里（Zahid Hafeez Chaudhry）告訴電視台Geo News TV：「我們對阿富汗局勢日益惡化感到憂心…我們尚未決定關閉大使館。」

●阿拉伯聯合大公國
阿聯杜拜航空（flydubai）發言人告訴路透社，公司明天起將暫停飛往喀布爾的航班；待一架回程航班今天從喀布爾返回杜拜後，該航線將停飛至進一步通知為止。

ET快訊
女嬰日噴15次「血絲土石流」！　真相和牛奶有關
徐凱希認主持《我猜》疏失：憲哥索性不丟話給我！
5生肖、4星座最有「頭獎運」！　威力彩17.5億衝了
好市多這款蛋糕被嫌爆！網揭「暗黑功能」狂勸：不是拿來吃的
塔利班宣布：戰爭已結束！　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國
奧麥斯颱風醞釀中！　這2天水氣最多
高端今起預約！保護力、副作用、誰適合打？6大QA一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波蘭正妹東奧摘銀卻「拍賣獎牌」　背後原因超暖：救人更有價值

輝瑞CEO：疫情「今年底」見曙光！局面會有改變　重點仍在疫苗

阿富汗政府垮台！塔利班進入首都喀布爾　國際回應一次看

19歲小媽媽失聯5月　「胎兒姿勢」詭異陳屍冰箱！全裸遭狠捅50下

塔利班宣布：戰爭已結束！　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束　無意攻擊各國外交人員

阿富汗政府軍潰敗內幕曝！塔利班重新奪權　美20年投72兆付水流

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷　醫院爆量急缺人員物資

塔利班控制總統府！　圍繞辦公桌拍照留念

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

波蘭正妹東奧摘銀卻「拍賣獎牌」　背後原因超暖：救人更有價值

輝瑞CEO：疫情「今年底」見曙光！局面會有改變　重點仍在疫苗

阿富汗政府垮台！塔利班進入首都喀布爾　國際回應一次看

19歲小媽媽失聯5月　「胎兒姿勢」詭異陳屍冰箱！全裸遭狠捅50下

塔利班宣布：戰爭已結束！　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束　無意攻擊各國外交人員

阿富汗政府軍潰敗內幕曝！塔利班重新奪權　美20年投72兆付水流

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷　醫院爆量急缺人員物資

塔利班控制總統府！　圍繞辦公桌拍照留念

高鐵9月起增開180班次　全車維持對號座、乘載率限七成

洗腎妻照顧行動不便夫生活困頓　東港警偕善心人士送關懷

快艇送朗多、比佛利等3人到灰熊　換回舊將布萊德索

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了！　復古絲絨裙美出新高度

蘭潭國小融合天文與美學基地　入選110年校園美感設計實踐計畫

Honda復活「硬地瓜」Integra！時隔15年重返車壇確定明年亮相

快訊／聯亞通過EUA「可供200萬劑疫苗」　陳時中14時說明

全球螺絲王國就在台灣　　前七月出口值815億年成長三成

從裡脆到外！澎湖限定「海菜鬆蛋餅」　仙人掌風味色澤粉嫩帶果香

葛仲珊去哪了？挺范范被圍譙消失2年現況曝光　認「過得很黑暗」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

國際熱門新聞

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

阿富汗淪陷一次看！　塔利班攻勢快過美軍撤離

阿富汗總統神隱發文：做了艱難選擇

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

烏克蘭市長「頭部中彈」　命喪家中

海地強震暴增至1300死！逾5700人輕重傷

海地7.2強震　死亡增至724人

塔利班宣稱　已經佔領總統府

美軍急調1000人赴阿富汗！　守機場防塔利班

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

美駐喀布爾使館　72小時內將清空

阿富汗總統甘尼　傳逃亡到塔吉克

更多熱門

相關新聞

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

塔利班：戰爭已結束　將建立阿富汗伊斯蘭酋長國

塔利班（Taliban）政治辦公室發言人今天表示，阿富汗戰爭已經結束，統治和政權形式很快就會明朗化；塔利班官員說，很快就會在喀布爾總統府宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。

趙少康：小心，阿富汗是台灣前車之鑑！

趙少康：小心，阿富汗是台灣前車之鑑！

阿富汗逃亡潮曝！　塔利班溫情喊話：留下來

阿富汗逃亡潮曝！　塔利班溫情喊話：留下來

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

塔利班宣布：阿富汗的戰爭已經結束

阿富汗政府軍潰敗內幕曝！　美72兆付水流

阿富汗政府軍潰敗內幕曝！　美72兆付水流

關鍵字：

阿富汗塔利班喀布爾

讀者迴響

熱門新聞

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　未婚妻竟是凶手

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

台大妹月賺30萬　玩股票賠錢緊張

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面