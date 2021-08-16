高端今起預約823開打　一圖看懂「3類人」可打第6輪

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布第六輪疫苗接種換國產高端疫苗接力，65歲以上長者、36歲至64歲一般民眾以及20歲以上第九類對象共3類，自今日（16日）上午10時起可以上網預約接種，預計8月23日開打。

▲第六輪預約時間為8月16日上午10時起至8月18日中午12時。（圖／指揮中心提供）

高端疫苗7月27日起納入「COVID-19公費疫苗預約平台」意願登記選項，截至15日累計已有113萬人選擇施打高端。而符合第六輪疫苗接種的預約資格對象為以下3類：

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一、65歲以上（含）【即1956年12月31日（含）以前出生】長者。

二、64歲至20歲（含）【即2001年8月23日（含）以前出生】第九類對象。

三、64歲至36歲（含）【即1985年12月31日（含）以前出生】民眾。

指揮中心說明，上述符合預約資格者，可於開放預約期間進行預約，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止，完成預約者會陸續收到提醒簡訊；此外，這期預約預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

▲高端已向巴拉圭衛福部申請高端新冠肺炎疫苗之緊急使用授權（EUA）。（圖／食藥署提供）

此外，針對疫苗數量疑慮，指揮官陳時中表示，高端疫苗數量希望能達到60萬劑，現在雖然有35.2萬劑完成檢驗，但無法保證到時能拿出60萬劑，原因是沒辦法保證檢驗一定會過，檢驗當然有可能有不過的時候，所以無法保證檢驗一定會過，保證檢驗一定過那就不用檢驗了，因為檢驗要嚴格遵守標準，都要檢驗合格才會讓大家用。

陳時中說，現在不只一批疫苗封緘檢驗中，60萬劑是很保守估計的情況下讓大家來做預約，若一切更順利，就可以釋出更多。