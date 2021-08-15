快訊／中鋼男上班嘔吐、昏迷不治　20hr前才打莫德納疫苗

▲一名中鋼員工上班嘔吐、昏迷不治，20小時前才打莫德納疫苗。上圖為示意照。（圖／路透）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名李姓中鋼員工在上班期間，從外頭回到辦公室之後出現嘔吐、暈倒，經過送醫之後，仍然不治。由於他在前一天有施打疫苗，目前醫院已經協助通報疫苗接種疑似不良反應。

這名中鋼的李姓員工，今年57歲，14日下午4點接種莫德納疫苗，15日上午在公司上班時，從外面返回辦公室後，發生嘔吐、昏迷，經過緊急送醫，到院前已經沒有心跳，急救後不治。目前醫院已經協助通報疫苗接種疑似不良反應。