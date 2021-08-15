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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王齊麟被出征　楊蕙如看不下去！批柯文哲沒通知來電直播

▲▼柯文哲與李洋、王齊麟視訊。（圖／翻攝王齊麟臉書）

▲柯文哲與李洋、王齊麟視訊。（圖／翻攝王齊麟臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟13日中午與台北市長柯文哲視訊，王齊麟當日把與柯文哲視訊一事分享在臉書，感謝市長的勉勵，卻遭網友出征。對此，「卡神」楊蕙如爆料，柯文哲打電話給王齊麟之前完全沒事先通知。

王齊麟13日中午與柯文哲視訊結束後，在臉書分享與柯文哲直播一事。他表示，收到連線邀請有點受寵若驚，「謝謝市長的祝福與勉勵，阿北很親民也很好聊，去年出席羽您有約羽球公益賽開幕活動，我和李洋還跟阿北一起搭配打了一場三對三的比賽，沒有想到阿北運動細胞還不錯，球都有打到！看到照片有發現阿北的中餐還放在旁邊，邊聊還要邊處理公務，辛苦嘍！謝謝市長特別打來祝賀我們，我們會繼續努力的！」

王齊麟的貼文引來部分網友不滿，網友在該篇貼文下方留言「我也按不下去！麟洋啊！要會挑食啊」、「拜託不要吃檳榔」、「建議可以慎選直播對象」、「請愛惜羽毛，遠離阿里不達的人，我支持麟洋，但這個讚按不下去」。

對於網友的抨擊，王齊麟在留言處回應，「無論是總統、市長或長官的祝福和接見，我們都很感激，大家或許有不同的政治立場和喜好，但我們只是單純的運動員，接受到任何長官的祝賀我們都心存感激，也希望大家不要放大我們原本只是很簡單的分享。」

▲▼柯文哲與李洋、王齊麟視訊。（圖／翻攝王齊麟臉書）

不過，針對王齊麟被網友出征一事，楊蕙如今（15）日在臉書爆料，柯文哲打電話給王齊麟之前完全沒事先通知，王齊麟是一個非常有禮貌的人，收到台北市長的來電要直播根本不知道怎麼拒絕，一堆人事後跑去酸去罵選手，她實在看不下去，「真的覺得有禮貌的好選手真的很可憐，也實在佩服他們的EQ和教養真的太好。讓他們好好享受金牌，讓他們早到開心回到球場上，別再讓這些事干擾他們的表現吧！」

此外，楊蕙如也踢爆，悠遊卡公司推出的「麟洋配」悠遊卡套卡，李洋、王齊麟的經紀公司談一個悠遊卡授權沒保底，「給麟洋配抽成多少？大家猜猜看？10%！對！你沒看錯，一人只有5%還要授權肖像幫宣傳」，運動授權10%不算很低的行情，但通常這就是純授權不含宣傳的價格，以「麟洋配」現在的支持度和熱度，配合宣傳廣告代言，談到50%甚至全拿也都不是不可能，悠遊卡公司或經紀公司或中間過水抽成賺大啪數的仲介公司，「摸摸良心你們覺得這樣的趴數合理嗎？」

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