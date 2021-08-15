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兩樣情！HUN餐飲集團加發紅包給員工　知名煲湯店「家.溫度」退出台中

▲兩樣情！HUN餐飲集團加發紅包給員工，知名煲湯店「家.溫度」台中停業。（圖／HUN提供）

▲雖然疫情衝擊，但HUN餐飲集團加發紅包給員工，還宣布展店。（圖／HUN提供）

記者游瓊華／台中報導

因為疫情警戒，全台禁內用將近3個月，雖然中央宣布解封，但許多餐飲業者早已吃不消，在台中已經耕耘7年的知名煲湯店「家.溫度」在臉書公告15日起退出台中，僅保留雙北門市；不過也有業者選擇再撐下去，發紅包給員工鼓舞士氣，要大家振作迎接客人回流。

▲知名煲湯店「家.溫度」退出台中。（圖／翻攝官方粉絲團）

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▲知名煲湯店「家.溫度」退出台中。（圖／翻攝官方粉絲團）

「家.溫度」在官方粉絲團貼文，直言「對不起 我們失敗了」，道出多年來辛苦經營不易，每日依靠大量的蔬菜，熬煮各種新鮮湯品沒有添加麵粉，或其他稠化的粉類也沒有添加任何雞粉、味精或其他化學甜味劑，長久因為高成本，讓許多消費者認為「CP值不夠」，即便期間不斷的調整、轉型，依舊無法改變情況，今年疫情蔓延，「如果繼續這樣撐下去，會沒辦法好好的跟員工夥伴道別」，所以決定關閉台中的草悟店和冷凍湯品的製作，礙於合約等相關的問題，暫時會先保留永和的樂華店和台北的光復店。

▲兩樣情！HUN餐飲集團加發紅包給員工，知名煲湯店「家.溫度」台中停業。（圖／HUN提供）

▲兩樣情！HUN餐飲集團加發紅包給員工。（圖／HUN提供）

以義式餐廳起家的HUN餐飲集團則仍與疫情對抗，還宣布會繼續展店，趁著巡店行程發紅包給員工，提振士氣。執行長陳詠翔表示，集團將獨門餐點橘醬口味做成料理包，讓餐廳走進每位客人的廚房，簡單就能享用好料理。

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