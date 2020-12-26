31歲青年借錢開7網美餐廳...年營收上億！曾慘賠但「心臟大顆」

▲台中起家的餐飲集團HUN宣布跨足火鍋市場。（圖／記者游瓊華攝，以下同）



記者游瓊華／台中報導

台中起家的HUN餐飲集團在2020年尾聲宣布跨足火鍋市場，瞄準台中人不論春夏秋冬都愛吃鍋的消費習性，在競爭激烈的水湳中清商圈開設新火鍋品牌，還首推湯底先試喝再點單，以及每鍋湯底先爆香再上桌，與其他火鍋品牌做出差異性，搶攻火鍋市場。

特別的是，HUN集團執行長陳詠翔今年才31歲，但在台北、台中已經連開多間人氣網美餐廳都受好評，不同一般時下年輕人月領22K，陳詠翔已是年營收入上億的餐飲集團負責人。

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▲餐飲集團HUN負責人陳詠翔今年31歲，雖一臉稚氣，但大膽、敢衝，6年內已連開7家餐廳。



帶著一張娃娃臉、還有著些許稚氣的陳詠翔，談起創業滿是生意經。提到創業過程，他提到，因為不願領固定低薪，加上認為自己年輕，應該大膽創業，因此20多歲退伍後，就向親友借錢開飲料店，第一次卻慘賠收場，但是年輕人「心臟大顆」，從失敗中汲取教訓，又向親友借錢東山再起，瞄準年輕人喜歡打卡、拍照，愛吃美食習慣，在一中、中清商圈開設HUN、宅等義大利餐廳，成功打進年輕市場，甚至一舉進攻到台北、新竹等地。

新火鍋品牌「暖然」在低溫中開幕，陳詠翔也推出活動，月底前點餐都會加贈鮮美蛤蜊盤一份，且只要當日氣溫低於18度，用餐就送暖然限定鱷魚盒裝暖暖包，「不只溫暖你的胃與心，更暖你的手，務必暖到很徹底！」營造暖男(然)氛圍。

▲台中起家的餐飲集團HUN宣布跨足火鍋市場。



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