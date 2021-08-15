岳母出錢讓妻住月子中心　人夫批浪費「不如買一輛車」網爆怒

圖文／鏡週刊

有名人夫抱怨，自己和老婆結婚3年，終於在今年產下一名孩子，而岳母也大方地砸錢，送老婆去住月子中心。最近他和媽媽一起去看寶寶和老婆，才意外得知原來住這最少要燒20萬，讓他相當驚訝，此時，媽媽也在旁嚷嚷，「為什麼還要浪費錢去月子中心，用這些錢再湊一點，買一輛車不好嗎？」媽媽的說法讓他十分贊同，甚至還指責老婆，「為什麼不能為我們的家考慮呢？」

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，老婆生完後，想要專業的月嫂來照料孩子，所以岳母安排老婆和寶寶入住月子中心，但他並未過問月子中心的費用，直到某天和媽媽去看老婆時才發現，「最低花費也要20萬，加上老婆的許多產後護理課、育兒課，可能30萬還要更多」，且媽媽還在一旁碎念，「（你）老婆產後恢復的不錯，為什麼還要浪費錢去月子中心，用這些錢再湊一點，買一輛車不好嗎？」

媽媽的論點讓原PO相當認同，他便開始抱怨，兩人結婚後，薪水幾乎都用來還房貸，所以導致他沒辦法存錢買車，他不禁大嘆，「錢花在月子中心，過完這段時間就花完了，但用這些錢來買車，不僅之後上班方便，帶孩子出去玩，送孩子上學也更方便」。

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原PO接著繼續指責老婆，「她現在這麼享受、舒服，狀態比懷孕前都要好，看起來一點也不需要產後護理，花在月子中心的錢不就白白浪費了？為什麼不能拿來買車？為什麼老婆不能為我們的小家考慮？」

貼文一曝光，瞬間燃起網友的怒火，認為原PO根本就不體恤老婆，「你去生一個小孩再來說嘴，你老婆最大的問題就是眼光不好嫁錯人，慘」「你自己是太廢才要覬覦別人的錢嗎？自己老婆還照顧不好」「我只能說你老婆真的很悲哀！怎麼會瞎了眼嫁給你！你怎麼不叫你媽出錢給你買車」「因為她嫁錯人，所以月子一定要做得更好（正解無誤）」「岳母出錢照顧女兒，你不出錢就閉嘴ok，別算計別人的錢」「吃軟飯還吃的理直氣壯真有一套」。



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