「年輕人與長者搶打疫苗心結已浮上檯面」　他點出台灣2困境

▲台灣疫苗快見底。圖為北市花博疫苗接種站。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台灣陷入疫苗荒，台北市副市長蔡炳坤表示，為了接種疫苗，年輕人與長者之間的心結正在與時俱增，令人憂心忡忡！有限的資源該如何合理分配，正考驗著中央政府，作為第一線與民眾互動的地方政府，壓力日增，備感力不從心。他並點出現在台灣2困境，「既要瞻前，又要顧後。」

台北市政府13日表示，全市疫苗涵蓋率已達50.1％。蔡炳坤14日受訪表示，到13日中午第5輪就打完了，第6輪要等10天後、23日才開打，「看起來這10天確實是沒有疫苗」。

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「請給我疫苗，其餘免談！」蔡炳坤14日深夜在臉書發文說，為了接種疫苗，年輕人與長者之間的心結正在與時俱增，令人憂心忡忡！

▼台灣陷入疫苗荒。圖為北市花博疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）



蔡炳坤表示，「長者的期待：6/15開始接種疫苗，間隔10周須接種第二劑的時間快到了，請關心我們！年輕人留言：我們都還等不到第一劑疫苗接種，您們怎麼一直在關心長者的第二劑？」

蔡炳坤指出，國內疫苗就是不足，10天的接種空窗期，實在可惜！面對「既要瞻前，又要顧後」的困境，甚至造成年輕人與長者搶著接種疫苗的心結已經浮上檯面，有限的資源該如何合理分配，正考驗著中央政府，作為第一線與民眾互動的地方政府，壓力日增，備感力不從心。