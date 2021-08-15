不信自己確診！男染Delta「搭車就醫採檢2次」　醫爆超扯破口：很怒

記者李佳蓉／採訪報導

台灣新冠疫情好不容易控制下來，但胸腔科醫師蘇一峰今（15）日再爆，有剛染上Delta變種病毒的確診者搭計程車到醫院採檢2次，讓他氣炸質疑，病人待在隔離所明明好得很，卻三天兩頭搭防疫計程車到醫院急診採檢，「這樣不是大大增加社區與醫療體系的感染風險嗎？」擔心成為另一個防疫破口。

▲男子於檢疫期滿前採檢確診，後來證實為染Delta變種病毒。（示意圖，非本新聞當事人／記者湯興漢攝）

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「要剛確診的Delta病人二、三次到醫院採檢的目的是什麼？」蘇一峰今日在臉書爆料，一名確診的外國人不懂規矩，沒乖乖待在外面等待採檢，竟直接走進急診門口詢問，醫護見狀後擋下。由於當時是交班時間，剛值班的醫護也不知道他的身分，從身邊閃過進入急診室，「後來也被證實為境外移入確診者」。

蘇一峰曾在13日針對該名個案發文，患者因「不相信自己被感染」，質疑採檢的正確性，「選擇犧牲醫護人員暴露在感染風險當中！」讓他相當氣憤。

▲台灣爆本土疫情，對第一線醫護造成龐大壓力。（示意圖／記者林敬旻攝）

蘇一峰接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，該名男子為指揮中心公布的案15912以色列籍20多歲男子，其於7/8曾在荷蘭確診，入境後於8/9居家檢疫期滿前採檢確診。他忍不住質疑，「第一次期滿採檢合理，出現陽性就不需要再安排後面兩次的採檢了，為什麼需要安排三次到醫院採檢？」應該於隔離所原地採檢，而非一直搭防疫計程車移動，增加社區感染風險。

指揮中心11日指出，案15912在台期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

為了安全起見，醫院急診室緊急關閉半小時消毒！蘇一峰砲轟，「後來看到新聞出來，還真的是Delta病毒，真的很怒！」許多網友也止不住怒火，直呼，「蠻誇張的，不知道是誰做的決策，應該被報導出來，畢竟這樣還得讓經過或接觸的人隔離」、「確診不是就應該馬上收治或隔離了，這樣走來走去感覺很可怕」、「反正死的不是我的概念」、「醫護增加很大的染疫風險」、「所以台灣守得住嗎？真的無奈又擔心」。