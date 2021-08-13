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衛生紙不怕買貴！網購優惠促銷　購物金擴大折抵省錢撿好康

▲▼疫情嚴峻，時不時就會傳出要封城的消息，造成民眾搶購民生物資。量販業者已加緊補貨力道，民生物資供應無虞。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院國發會「物價資訊看板平台」顯示，有部分衛生紙悄悄漲價，漲幅高達36%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

受到國際紙漿漲價及物流影響，市售衛生紙傳出漲價消息，根據行政院國發會「物價資訊看板平台」顯示，舒潔平板衛生紙300張x6包以最高價計算，對比5月20日至6月20日，售價從124元調漲為169元，漲幅高達36%，不過僅部分品牌價格有變動，目前多數品牌在量販、超市及網購平台都有推優惠折扣，消費者不用過度恐慌搶買囤貨。

針對部分衛生紙短時間調漲，國內賣場說明，確實有收到廠商反應原物料明顯調漲部分故影響到價格，但強調僅有微幅調漲，且也盡量推出優惠折扣吸收成本，平穩市場價格，盡可能讓消費者不明顯感受到衛生紙價格漲幅，例如這次被點名的舒潔平板衛生紙，愛買在8月24日前特價129元，相較於7月漲價前特價124元，漲幅僅4%，一般售價約落在130元至140元之間。全聯福利中心則表示，目前尚未收到調漲訊息，但目前多數民生用品都有8折價，還有部分指定品牌衛生紙買1送1特惠。

▲▼衛生紙漲價。（圖／翻攝物價資訊看板平台）

▲▼部分衛生紙短短1個月漲了45元。（圖／翻攝物價資訊看板平台）

▲▼衛生紙漲價。（圖／翻攝物價資訊看板平台）

東森購物網針對衛生紙/棉、尿布/濕巾，東森幣擴大折抵18%（圖／翻攝自東森購物網）

▲針對衛生紙/棉、尿布/濕巾，東森幣擴大折抵18%。（圖／翻攝自東森購物網）

針對市場盛傳衛生紙漲價，網購通路目前不受影響，未出現搶購潮，東森購物網甚至針對衛生紙、衛生棉、尿布、濕巾等民生用品，包括舒潔、倍潔雅、Livi優活、東風、五月花、幫寶適、靠得住等指定品牌商品，至8/16前推出東森幣擴大折抵18%，例如舒潔棉柔舒適抽取衛生紙100抽x20包x3串，單箱60包網路價759元，東森幣最高折抵後，特價623元；熱賣的日本原裝幫寶適一級幫拉拉褲M尺寸褲型，92片網路價849元，東森幣最高折抵後，特價697元。

PChome 24購物觀察，目前站上衛生紙都還是在正常價格帶浮動當中，也會依據檔期活動推優惠，例如獨家販售的舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙，100抽x20包x4串，單箱原價979元，領券折後788元；倍潔雅純萃柔感抽取式衛生紙，150抽x10包x8袋，單箱原價839元，特價799元。

遠傳friDay購物表示，現仍逆勢推出促銷讓消費者撿好康，舒潔過去一周在站上推出品牌週，滿999元現折100元，像是優活、倍潔雅等品牌，16日前也有輸入折扣碼現折30元優惠，其中獨家推出倍潔雅舒適柔感抽取式衛生紙，150抽x72包，單箱原價1,500元，特價749元。

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