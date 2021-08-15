塔利班攻來了！距離喀布爾剩11公里　平民湧進機場只求逃難

▲塔利班兵臨城下，喀布爾機場成為平民逃難的生命線。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

塔利班組織在阿富汗勢如破竹，截至14日又已經有另外2座省會淪陷，且塔利班組裝民兵的先鋒部隊已經抵達首都喀布爾（Kabul）以南約11公里處，喀布爾幾乎陷入面臨包圍。

美聯社報導，喀布爾南方洛加爾省（Logar）省議員艾哈邁迪 （Hoda Ahmadi）表示，塔利班已經完全控制洛加爾省，逮捕當地政府官員，武裝份子進駐距離喀布爾僅11公里的Char Asyab地區。

另外，塔利班14日稍早也佔領了與巴基斯坦接壤的帕克蒂卡省（Paktika）省會沙蘭（Sharana）。據悉當地官員已經放棄抵抗，並且朝喀布爾逃亡中。除此之外，在鄰近的帕克蒂亞省（Paktia），塔利班與政府軍的戰鬥仍在持續，不過塔利班已經宣稱佔領省會加德茲（Gerdezi）。

在阿富汗北方巴爾赫省（Balkh），塔利班正同時從多個方向朝省會大城馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）發起進攻，與政府軍在郊區爆發激烈交戰。

塔利班最近幾日攻勢進展神速，不僅控制了阿富汗34個省分中的19個省，還一口氣佔領第二大城坎達哈（Kandahar）和第三大城赫拉特（Herat），而政府軍僅能有效控制中部和東部的小片地盤。

▼塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）



阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）14日透過電視發表談話，強調絕對不會放棄過去20年美軍推翻塔利班政府所獲得的「成就」。這也是甘尼在塔利班攻城掠地之際首次公開露臉。

美國本周仍持續在卡達主持阿富汗政府與塔利班的和談，儘管國際社會警告說，如果塔利班奪取政權，可能招致外界武力干涉，但塔利班在取得重大戰果後，似乎已經無意讓步。

甘尼透露，阿富汗中央政府已經開始與各部族長老、地方領袖和國際盟友進行磋商，但沒有透露磋商的詳細內容。甘尼18日曾飛往北方大城馬扎里沙里夫視察當地防禦工事，並且會見當地民兵指揮官。

馬扎里沙里夫軍閥目前仍與政府軍保持結盟，但眾所周知的是，阿富汗軍閥經常為了生存利益而改變自身立場。

如今，數以萬計的阿富汗人開始逃離家園，因為擔心塔利班嚴厲的教法統治和報復。最近數天之內，喀布爾機場不斷湧入逃難的阿富汗平民，焦急的想逃亡外國避難。

另一方面，美軍8月31日完全從阿富汗撤兵之期已屆，美國海軍陸戰隊第一批3000人的特遣隊已經於13日抵達喀布爾，任務是保護和協助撤離美國大使館人員。

▼阿富汗第二和第三大城都已經被塔利班組織控制。（圖／路透）



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