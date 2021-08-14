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台電推「電．循環共生」　申辦電子帳單每期電費減10元

▲▼ 台電環境月「電．循環共生」主題，台電嘉義區營業處推出「一起過綠色情人節吧！」。（圖／台電嘉義營業處提供）

▲▼ 台電環境月「電．循環共生」主題，台電嘉義區營業處推出「一起過綠色情人節吧！」。（圖／台電嘉義營業處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應台電環境月「電．循環共生」主題，台電嘉義區營業處推出「一起過綠色情人節吧！」等多項活動，現場有台電員工創意以廢木棧板製成的環保花架及Q版的台電工程師手持立牌可供拍照，前50名打卡上傳至台電嘉義區處FB粉絲團的民眾可獲得小盆栽1盆，前來繳費及申請用電的民眾紛紛駐足打卡。

▲▼ 台電環境月「電．循環共生」主題，台電嘉義區營業處推出「一起過綠色情人節吧！」。（圖／台電嘉義營業處提供）


台電嘉義區處表示，本次串聯110年台電環境月，於戶外廣場展示廢木棧板製作而成的綠美化花架，並搭配許多逗趣活潑的工程師Style情話，今年七夕，恰巧也是東歐倡導綠色、環保、樂活生活的「綠色情人節」，邀請民眾以環保行動一起過個特別的綠色情人節(Green Day)！響應環保活動，現場申請台灣電力APP，立即贈送實用小禮，同時申辦電子帳單，可享每期電費扣減10元優惠!

▲▼ 台電環境月「電．循環共生」主題，台電嘉義區營業處推出「一起過綠色情人節吧！」。（圖／台電嘉義營業處提供）
台電嘉義區處長許一女表示，一般大眾對台電公司用電服務、穩定供電及停電搶修等服務並不陌生，近年來台電公司同時對環保議題十分重視，本次「一起過綠色情人節吧！」活動，以台電現有退役材料，重新思考友善環境再利用的可能性，最後選擇將廢棄木棧板重組再製，化身為環保花架，展現不同用途的新面貌。

▲▼ 台電環境月「電．循環共生」主題，台電嘉義區營業處推出「一起過綠色情人節吧！」。（圖／台電嘉義營業處提供）

同時希望藉此活動拋磚引玉，傳遞環保概念予地方鄰里，邀請民眾以「綠化盆栽代替鮮花」、「減少碳足跡—申請電子帳單、行動支付繳電費、台灣電力APP申辦用電」及「選用節能家電」，以「改變，由我開始」身體力行做環保，共同響應節能減碳愛地球。

▲▼ 台電環境月「電．循環共生」主題，台電嘉義區營業處推出「一起過綠色情人節吧！」。（圖／台電嘉義營業處提供）

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