境外移入+4！越南確診返台男「嗅味覺喪失」　接觸者匡列中

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓(案15950)、俄羅斯(案15951)、印尼(案15952)及越南(案15953)入境，入境日介於7月30日至8月13日，其中2人為無症狀確診。

指揮中心表示，4名境外移入個案，有2名為本國籍，餘下2名分別為菲律賓籍與越南籍，有3人在醫院採檢確診，1人在機場。

指揮中心表示，確診的越南籍船員8/10出現發燒、四肢無力症狀，向我國申請緊急就醫，8/13入境、8/14在醫院確診，已匡列接觸者2人，因均有適當防護，列自我健康監測。由於該船其他人員未入境，將透過IHR通知相關國家。

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另一名有症狀的個案為本國籍男性，7/6曾在越南確診，8/12自越南返台後，又出現發燒、喉嚨痛、嗅味覺異常等症狀，入境後在防疫旅館採檢確診，相關接觸者匡列中。發言人莊人祥表示，個案發病日在7月3日，此次驗出為病毒時陰時陽，並非二度確診。

指揮中心今（14）日公布7月2日以來境外移入個案接種疫苗統計，總共有145例個案，其中40例曾接種過疫苗，但符合完整接種條件又出現突破性感染的只有12例，占比約10%。