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快訊／今日增3例本土、另增2例死亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）公布國內新增7例病例，其中3例本土，4例境外，另有2例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，超過700例死亡，而過去一個月來單日病例皆無超過百例，整體疫情趨緩。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(其中2例為居家隔離期間陽性者)，為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日均為今(2021)年8月12日。個案分布為新北市2例、臺北市1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案4213為50多歲男性，有慢性病史及相關活動接觸史，5月17日起陸續出現咳嗽有痰、胸痛、腹瀉症狀，5月22日就醫採檢並住院隔離治療，5月23日確診，6月11日解除隔離並出院，6月21日因其他原因死亡。案11423為90多歲女性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月3日出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，6月5日就醫採檢並住院隔離治療，6月7日確診，6月22日解除隔離並出院，7月12日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月12日累計公布14,621位確診個案中，已有13,184人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.2%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓(案15950)、俄羅斯(案15951)、印尼(案15952)及越南(案15953)入境，入境日介於7月30日至8月13日。

▲▼8/14確診數據。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/14確診數據。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/14確診數據。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計2,330,539例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,312,858例排除)，其中15,843例確診，分別為1,323例境外移入，14,467例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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