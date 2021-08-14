小笠原火山「海底爆發」影片曝光！海面不斷冒白煙　鄭明典驚PO文

記者張方瑀／綜合報導

日本氣象廳最新消息指出，小笠原群島海底火山在13日爆發，這也是該座火山11年來首次噴發。海上保安廳也公布了噴發時的海底影像，畫面十分驚人；氣象廳也對周圍船隻和航班做出警告。

根據NHK報導，硫磺島以南約50公里處的小笠原群島海底火山「Fukutoku-Okanoba」在當地時間13日上午6點20分左右爆發，衛星雲圖上可以看到海面上不斷冒出濃煙，從海上保安廳公布噴發時的海底影像也相當驚人，巨大蕈狀煙霧不斷往上衝；氣象廳也對周圍船隻和航班做出警告。

中央氣象局長鄭明典則在臉書提到，火山噴發的煙流達到紫色溫度範圍，表示煙流非常高，應該已經達到對流層頂的高度，「目前高層煙流主要為水氣，在可見光影像中很白，下層情況不明確，去年台灣曾經受到西之島火山噴發火山灰的影響。」

紫色！ 日本小笠原海底火山再度噴發，去年追蹤過(附近的西之島)。 這一次，火山噴發的煙流達到紫色溫度範圍，表示煙流非常高，應該已經達到對流層頂的高度！ 目前高層煙流主要為水氣，在可見光影像中很白，下層情況不明確。去年台灣曾經受到西之島火山噴發火山灰的影響！ 由鄭明典發佈於 2021年8月13日 星期五

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