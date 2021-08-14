「七夕8禁忌」一次看！衣服一破洞就慘了　提分手後果超恐怖

▲命理專家小孟老師點出8大七夕禁忌（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

8月14日是一年一度的七夕情人節，作為情侶之間的代表節日之一，相信有許多人都已經都規劃好行程，準備與愛侶度過美好的一天。清水孟國際塔羅小孟老師表示，七夕有8大禁忌千萬要小心，觸犯當心可能會衰整年，也提供了3種超強開運法。

小孟老師指出的8大七夕禁忌如下。

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1.避免吃牛肉

因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到了，可以在吃完後做善事或做功德，就可以化解。

2.避免服裝上有破洞：

織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情上將會出現缺憾，未來感情可能會出現難以彌補的裂痕，因此結束了感情。

3.搬動床：

在七夕時搬動小孩的床鋪，很容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

4.不可以打罵小孩：

七夕床母會來，因此不可以打罵小孩以免觸怒床母。

5.拜床母要16：00後：

拜床母僅量要在16：00-18：30間拜，因為床母是半陰半陽的神，因此在傍晚拜最好，能讓小孩安安穩穩的睡。

6.拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子：

床母不挑刺，因此不可以拜魚。

床母喝醉不會照顧小孩，因此不可以拜酒。

不可以拜青菜：因為代表青青菜菜。

不可以擺筷子：因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩。

不可以拜瓜子：代表床母會呱呱唸孩子。

7.床上不可以擺娃娃：

七夕床母來，要把假娃娃（假小孩）拿走。

8.不宜在七夕提分手：

鬼月七月七日為極陰月極陰日，因此在七夕提分手，未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。

▲命理專家小孟老師點出8大七夕禁忌（圖／資料照片）

小孟老師也分享了3種七夕最強開運法。

1.求感情強大法

七夕求感情是一年裡最強大的日子，可在七夕晚上七點，用一張銀色的紙剪七個圓圈，貼在放在窗戶旁，象徵北斗七星，牛郎織女必會來相會，很快就會來感情，若你有暗戀中人貼完七星後，觀想對方的臉就能有情人終成眷屬。

2.求財運：

七夕可到七娘媽與月老廟攜帶一罐水，水不要打開，選擇中午11：00到下午1：00間放在七娘媽或月老廟桌上祭拜，拜完後立刻喝水，喝完後49天後能得到強大桃花貴人，或金錢貴人。

3.求小孩乖：

七夕床母生，未滿16歲小孩要轉大人記得拜床母，小孩比較好帶。

民間相傳七夕是床母生日，小孩轉大人要用麻油雞、油飯對著小孩的床祭拜床母，床母必會給小孩加持。

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