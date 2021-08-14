KTV唱歌走錯包廂　還吃水餃！她默默逃跑「被問1句話」尷尬了

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

全台降回二級警戒，但電子遊藝場、KTV等行業仍無法復業，一名女網友便回憶之前去KTV的糗事，上完廁所後要走回包廂，但忘記是哪一間，結果不小心走錯，還坐下來吃了一顆水餃，當她發現時，本來想默默離開，結果包廂的人問了一句「妳不唱一首再走嗎？」她瞬間超尷尬。

女網友在臉書「爆廢公社」發文，早期的KTV包廂內是沒有廁所的，某一次出來上廁所後，一時忘記原本的包廂是哪一間，憑著印象進去一間，包廂內很黑看不清楚，看到原本的位置依然是空的，就順理成章地坐下，剛好看到桌上有一盤水餃，很開心的夾一塊放在嘴裡。

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她吃著吃著便發現，眼前的這群人都不認識，「這時我才驚覺自己好像走錯包廂」，內心想著要默默的離開，「我進來他們都沒啥反應，應該沒發現」，結果當她站起來要走出去時，包廂內一位先生突然開口「妳不唱一首再走嗎？」瞬間整個包廂都是笑聲，她道歉之後便趕緊跑出來，「從此我再也不去包廂沒廁所的KTV，還好我有吃了一顆水餃」。

▲網友們笑翻天。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出後，網友們都笑噴，「水餃都吃了，不唱一首真的可惜」、「要是我就把那盤水餃都給妳了啦」、「包廂的人還滿幽默的」、「我比較佩服包廂裡的人，怎麼可以忍這麼久」、「還賺一顆水餃不虧」、「只要你不尷尬，尷尬的都是別人 」、「女生走錯都是一起唱啊！男生走錯都是衝啥小啦！」

不少網友也分享超糗的經驗，「這讓我想到我朋友喝醉，就誤以為隔壁是廁所，直接把隔壁包廂門打開尿尿，包廂內的人快嚇死」、「我也做過這種事，推開包廂，瞬間包廂的人也看過來，對看2秒，我說不好意思走錯，趕緊關門，聽到裡面的人大喊一起唱」、「我朋友也發生過，還搶人家麥克風說，欸這首我會唱」。