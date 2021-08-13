阻止爸抽菸　貼心女兒「八卦陣封印」他看傻！網笑噴讚：是為你好





▲女兒將菸灰缸、打火機、菸盒都貼上膠帶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

有時候小朋友的童言童語，還有可愛逗趣的行為，常常會讓大人哭笑不得，一名父親無奈表示，之前帶女兒去逛文具店，女兒買了一個寫著「封印」兩字的符咒紙膠帶，一早送女兒去安親班，回家之後想抽根菸，結果發現菸盒、菸灰缸、打火機全被封印，讓他超傻眼，對此，網友們全笑翻「她是為你好」。

這名父親在臉書「爆廢公社」發文，載女兒去安親班，回家後想抽根菸休息一下，再準備去上班，結果發現兩包菸盒竟然被女兒用紙膠帶封印，不僅如此，連打火機跟菸灰缸都不放過，「你不知道爸爸學過道法嗎？」他也傻眼表示，「我是買給妳當文具用的，不是買來給你對付我的」。

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▲網友們笑翻天。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

照片中，紙膠帶的款式是「道士符咒封印」，而菸盒的開口被貼上一小段紙膠帶，打火機的開關處以及點火的地方都被黏貼住，菸盒甚至直接被4條膠帶完全封印，貼得超工整，看起來就像是個八卦陣。

貼文曝光後，網友們笑噴，「你女兒道行比你深，這無解」、「同門較勁，看誰的道行高」、「再抽可能是嘴巴、手封印」、「試著用桃木劍」、「全部封印，連馬桶也封印就好笑了」、「驚！失傳已久的禁術，封印術」。還有人好奇問，「這紙膠帶去哪裡買的？」

不少網友大讚女兒貼心，勸原PO戒菸，「我只能說你女兒真的好愛你」、「小孩幫你戒煙」、「難怪人家說女兒貼心，要你能夠活到看她出嫁的那時候，講不聽只好直接行動了」、「這個女兒不錯」、「為了女兒，戒菸吧」、「這女兒貼心，從小就知道就幫你照顧肺」、「她是為你好」。

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