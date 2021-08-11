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點單數怕進位！老闆親揭八方「小數點秘密」　網驚：竟是捨去法

▲八方雲集使用OMNIPORK新豬肉的水餃及煎餃。（圖／記者黃士原攝）

▲原PO近日才知道八方雲集結帳時，小數點部分全部由「無條件捨去法」來做計算。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

八方雲集是很受歡迎的連鎖鍋貼店，但仔細看菜單，會發現鍋貼、水餃單價都非整數。就有女網友發文，說她本來只想點4顆水餃，老闆則希望她一起帶走剩的最後1顆「碰到小數點我們都會自動去掉。」一句話讓原PO驚呆，「我都不敢點奇數個水餃，因為怕被老闆多收5毛，結果竟然是少收5毛！」意外引發熱論。

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「大家知道八方雲集的結帳方式嗎？」說她到八方雲集吃午餐，點了6顆韭菜水餃，但因為店家只剩5顆，她就決定湊偶數點4顆「因為韭菜水餃5.5塊，我怕算錢不好算，才點4顆的。」

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沒想到，老闆就希望她把剩下1顆也買走，「碰到小數點我們都會自動去掉。」這一句話讓原PO內心小劇場爆發，「每次去八方雲集我都不敢點奇數個水餃，因為怕被老闆多收5毛，結果竟然是少收5毛，早知道我就點爆他RRRR！」

▲▼八方雲集。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

▲八方雲集。（圖／資料照）

貼文一出，不少網友紛紛驚呼，「我以為都進位，從來沒買過有小數點的顆數」、「老闆會叫我買偶數」、「原來可以點單數XD每次跟朋友一起都會努力湊XD」、「很少吃不知道」、「以為台灣商人都是四捨五入，所以都買偶數。」

至於到底有沒有這回事，有人則分享不同經驗與看法，「遇過+1，那次加點沒注意變成奇數顆，結帳時小數點自動扣掉」、「你484忽略惹一件事，剩1顆水餃對比5毛，剩一顆水餃對老闆而言才是麻煩的事」、「有些會去掉啊～有些會跟你說買偶數比較好算」、「我遇過進位的欸！」

實際上，八方雲集官方曾在2020年漲價時發出聲明，小數點部分全部由「無條件捨去法」來做計算。

本站1月則是報導《分開來點比較省！達人揭八方雲集「湯餃秘密」　網跪了：生活駭客》，有網友發現，點8顆水餃自己加進玉米濃湯，結帳時金額是74元，但菜單上「玉米湯餃」的價格是75元。但內行人就提醒，點玉米湯餃會用大的碗裝，單點玉米濃湯則是用小碗裝，兩者容器不同，所以分開點並沒有多賺到幾口湯，頂多只能說省了1元。

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八方雲集鍋貼水餃小數點結帳PTT

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