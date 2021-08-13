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台大系統成立6年「3.3萬人次跨校選課」　今年再推雙主修

▲▼ 台師大東亞系校友陳希晟（右2）透過臺大系統跨校輔系平台，成功取得臺科大建築系輔系學位，圖為陳希晟與三校聯盟學生在課堂上討論實況。 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大東亞系校友陳希晟（右2）透過台大系統跨校輔系平台，成功取得台科大建築系輔系學位。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

由台大、台師大、台科大組成的「台灣大學系統」，推動共享三校課程資源，跨校修課人數逐年成長，6年來已累計3萬3,279人次，今年更開放學生跨校雙主修、輔系、逕讀博士，提供考生增加跨域學習及就業機會。

台大系統自103學年成立，106學年首度開放跨校修習學分學程，108學年開放跨校輔系，學生反應良好，各校參與學系數及提供名額也逐年增加，110學年起開放「跨校雙主修」，並由台師大與台科大先行試辦。

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台灣師範大學教務長劉美慧指出，近3年來已有48個學系，開放三校同學跨校雙主修及輔系修習機會，包括台師大教育、特殊教育、設計、表藝等，台大機械、化工、人類、社會等，以及台科大營建、建築、財務金融、智慧財產權學位學程等，合計186人取得修讀跨校雙主修及輔系資格。

劉美慧表示，學生透過跨校選課、輔系及雙主修，除了能拓展學習視野，擴大學生學習圈，也增加與他校學生合作機會。

台大系統統計，三校跨校選課人數從104學年2,535人次、105學年4,603人次、106學年5735人次、107學年6114人次、108學年6811人次，到109學年已增加到7,481人次，數據明顯成長，6年來累計多達33,279人次。

另外，台師大學生申請跨校輔系，前三年累計達180人次。劉美慧進一步分析，歷年學生修讀科系累計人數，以台科大智慧財產權學程15人為最多，其次依序是台科大財務金融系10人、材料科學與工程系9人、台大社會系7人是熱門選擇。

今年剛畢業的台師大東亞系校友陳希晟，108年開放跨校輔系時，就錄取台科大建築系，修讀兩年拿到輔系學位，目前準備攻讀建築相關碩士學位。原本就有興趣、卻完全沒基礎的他表示，跨校輔系讓他這種非本科系學生，也有機會多元學習，讓他覺得相當開心，甚至也影響未來人生規劃。

不過，陳希晟也指出，開放跨校輔系只是打開大門，若要完成學位，仍需要克服許多障礙，例如他是跨領域修讀，繪圖就要從頭學起，自己每天就花2小時練習繪圖技巧，至於其他困難之處，還包括學校間距離、排課衝堂等。

劉美慧說，面對日益複雜的人類問題，已非單一學科知識可以解決，勇於跨域及創新的人才是時代所需。事實上，台師大也大幅鬆綁跨域學習門檻，只要學生修完先修課程，就可以登記「輔系及雙主修」資格。除此之外，從106學年度起，三校間學生也可以互相「逕行修讀博士學位」，也就是三校優異的學士畢業生、碩士在學生都可以申請，通過後直接修讀任一學校的博士學位，達成促進校際合作、共享教學資源的目標。
 

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